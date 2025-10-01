Η UEFA κρύβεται πίσω από τον Τραμπ – Αναστέλλει την ψηφοφορία για αποκλεισμό του Ισραήλ

Η UEFA “πάγωσε” τον αποκλεισμό του Ισραήλ, επικαλούμενη τις νέες “ειρηνευτικές πρωτοβουλίες” του Ντόναλντ Τραμπ.

Τη στιγμή που όλοι περίμεναν μια ιστορική απόφαση –τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο– ήρθε η αιφνίδια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Και η UEFA έκανε ξανά πίσω.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε το νέο του σχέδιο ειρήνης στο πλευρό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κι έτσι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βρέθηκε ξανά σε αναμονή.

Η συζήτηση για αποκλεισμό του Ισραήλ από ευρωπαϊκές οργανώσεις βρίσκεται εδώ και καιρό εν εξελίξει. ΟΗΕ, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ακτιβιστές ζητούσαν αποφάσεις. Η UEFA δεν επιβεβαίωσε ποτέ επίσημα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο έκτακτης συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής της για να ψηφίσει για το αν θα αποκλειστεί το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της. Τα σχέδια όμως υπήρχαν, έτοιμα να ενεργοποιηθούν από στιγμή σε στιγμή.

Κάποιες εθνικές ομοσπονδίες που στήριζαν τον αποκλεισμό τελικά αποδέχτηκαν το πάγωμα. «Θα ήταν ανόητο», είπαν πηγές κοντά στη διοίκηση, «να κινηθεί μόνη της η UEFA όσο βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες».

Το σκηνικό μπορεί βέβαια να αλλάξει. Ο ίδιος ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Χαμάς έχει μόνο «τρεις με τέσσερις ημέρες» για να δεχτεί την πρόταση.

Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα ανώτερων διπλωματών κάλεσε την UEFA και τη FIFA να επιβάλουν αποκλεισμό, μετά τη δημοσίευση έκθεσης της ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ, η οποία διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, η ακτιβιστική ομάδα Game Over Israel είχε καταλάβει μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square της Νέας Υόρκης, προκειμένου να καλέσει τις ομοσπονδίες να μποϊκοτάρουν αγώνες με τη χώρα. Όλα δείχνουν πως το ποδόσφαιρο έχει γίνει προέκταση μιας παγκόσμιας σύγκρουσης.

Η ανακοίνωση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ έχει φέρει ξανά τα πάνω κάτω, βρήκε όμως και πολλούς συμμάχους. Ο Κιρ Στάρμερ, οι ηγέτες Γαλλίας και Γερμανίας, μαζί με κράτη της Μέσης Ανατολής και της Ασίας – από τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Ινδονησία και το Πακιστάν, όλοι έσπευσαν να δηλώσουν στήριξη.

Μέσα σε όλα αυτά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να παίξει με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο Europa League. Η εθνική Ισραήλ έχει ραντεβού με τη Νορβηγία και την Ιταλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.