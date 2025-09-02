Ιταλία-Ισπανία 67-63: Εκπληκτική μάχη, μέχρι πρώτη μπορεί η ομάδα του Ποτσέκο

Τρομερή μάχη έγινε στη Λεμεσό, με την Ιταλία να λυγίζει με 67-63 την Ισπανία και να ελπίζει ακόμη και στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του Γ’ Ομίλου.

Ματσάρα περιμέναμε το βράδυ της Τρίτης (2/9) στο Σπύρος Κυπριανού και ματσάρα είδαμε στο κλείσιμο της τρίτης αγωνιστικής του EuroBasket 2025.

Ιταλία και Ισπανία έδωσαν τεράστια μάχη, με φόντο ακόμη και την πρώτη θέση του Γ’ ομίλου, στο τέλος θριάμβευσαν οι τυπικά γηπεδούχοι (67-63) που πλέον χρειάζονται νίκη επί της Κύπρου και ήττα της Ελλάδας από τους Ισπανούς για να βρεθούν στην κορυφή.

Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο μπήκε στο ματς με 0/12 σουτ και βρέθηκε στο -13 (0-13), έκανε όμως συγκλονιστική προσπάθεια και με κορυφαίους τους Ντιουφ – Νιάνγκ (αποχώρησε με διάστρεμμα) πήρε το αποτέλεσμα. Χρειάστηκε φυσικά και το κρύο αίμα του Μάρκο Σπίσου, που έβαλε βολές για το 64-63 και ακόμη ένα ζευγάρι για το 66-63 στα 14.1″.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 2, Μέλι (0/5 σουτ), Φοντέκιο 8 (2/11 σουτ, 9 ριμπάουντ), Τόμσον 7 (1), Ρίτσι 11 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πρόσιντα 3 (1), Νιάνγκ 10 (5/6 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Σπίσου 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντιουφ 14 (6/7 δίποντα, 2/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Παγιόλα 2

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 9 (2), Ντε Λαρέα 15 (4/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Πραντίγια 2, Σεν-Σουπερί 7 (1), Λόπεθ-Αροστέγι, Αλδάμα 19 (4/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπριθουέλα 7 (1/6 τρίποντα), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 1, Γιούστα 2, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (0/4 τρίποντα), Πάρα 1 (0/5 σουτ)