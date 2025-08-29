Κλήρωση Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League Phase

Οι ελληνικές ομάδες θριάμβευσαν το βράδυ της Πέμπτης, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να συνεχίζουν στη League Phase του Europa League, όπου έμαθαν τους αντιπάλους τους, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Μετά την πρόκρισή τους στη League Phase του Europa League, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) τους αντιπάλους τους, στην κλήρωση του Μονακό.

Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι πράσινοι στο 4ο γκρουπ.

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Λιλ (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Μπέτις (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Λιόν (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Γιούνγκ Μπόις (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Λουντογκόρετς (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Μπραν (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Θέλτα (εκτός έδρας)

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Ρόμα (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Φέγενορντ (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Πλζεν (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Φερεντσβάρος (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Γιούνγκ Μπόις (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Στουρμ (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Μάλμε (εκτός έδρας)

Οι δύο ομάδες θα μάθουν τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08).

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία.

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες , δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16

θα μπουν απευθείας στους 16 Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.

