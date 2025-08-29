Κλήρωση Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League Phase

Κλήρωση Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League PhaseΔιαβάζεται σε 3'
Οι ελληνικές ομάδες θριάμβευσαν το βράδυ της Πέμπτης, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να συνεχίζουν στη League Phase του Europa League, όπου έμαθαν τους αντιπάλους τους, το μεσημέρι της Παρασκευής.
- 29 Αυγούστου 2025 14:29
Μετά την πρόκρισή τους στη League Phase του Europa League, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) τους αντιπάλους τους, στην κλήρωση του Μονακό.
Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι πράσινοι στο 4ο γκρουπ.
Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
- Λιλ (εκτός έδρας)
- Μπέτις (εντός έδρας)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός έδρας)
- Λιόν (εκτός έδρας)
- Γιούνγκ Μπόις (εντός έδρας)
- Λουντογκόρετς (εκτός έδρας)
- Μπραν (εντός έδρας)
- Θέλτα (εκτός έδρας)
Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού
- Ρόμα (εντός έδρας)
- Φέγενορντ (εκτός έδρας)
- Πλζεν (εντός έδρας)
- Φερεντσβάρος (εκτός έδρας)
- Γιούνγκ Μπόις (εντός έδρας)
- Στουρμ (εκτός έδρας)
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός έδρας)
- Μάλμε (εκτός έδρας)
Οι δύο ομάδες θα μάθουν τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08).
Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League
- 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
Το σύστημα διεξαγωγής
- Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία.
- Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.
- Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16
- Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.
- Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.
- Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
- Διαφορά τερμάτων
- Καλύτερη επίθεση
- Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση
- Νίκες
- Εκτός έδρας νίκες
- Βαθμοί που κερδήθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage
- Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας
- Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA