Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι Βοιωτοί σάρωσαν τον Δικέφαλο στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Λεβαδειακός ήταν εντυπωσιακός στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με εξαιρετική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση επιβλήθηκε με 4-1 του ΠΑΟΚ στην Βοιωτία, πανηγυρίζοντας μία ιστορική επιτυχία.

Ο Λεβαδειακός έδειξε τις άγριες διαθέσεις από τις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος όταν πλήγωσε τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και ζόρισε την ΑΕΚ και την Τετάρτη (17/9) φρόντισε να επιβεβαιώσει με το πλέον ηχηρό τρόπο τη διάθεση αλλά και την ικανότητά του να είναι άκρως ανταγωνιστικός τη φετινή σεζόν.

Θύμα του ήταν ο ΠΑΟΚ, με τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου να είναι ψυχωμένοι και αποφασιστικοί απέναντι στους Θεσσαλονικείς στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και να φτάνουν σε έναν υπερήφανο θρίαμβο, επικρατώντας πανάξια με 4-1 του αντιπάλου τους.

Όπως γράφει το SPORT24, το πρώτο μέρος βρήκε τους Βοιωτούς να προηγούνται δύο φορές με το αυτογκόλ του Κεντζιόρα και το γκολ του Βήχου (ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Τσάλοφ) ενώ στο δεύτερο μέρος σημείωσαν δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (51′ 53′) με τους Πεδρόσο και Μανθάτη να εκτελούν τον Γκουσεσασβίλι και να σφραγίζουν τη νίκη της ομάδας τους, που στη συνέχεια του ματς απειλήθηκε ελάχιστα από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.