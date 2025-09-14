Λύγισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο on air: “Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε σε λυγμούς μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, καθώς, όπως είπε, είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα της ζωής του. Διαβάστε αναλυτικά όσα δήλωσε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν συγκράτησε τα δάκρυά του, μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Φινλανδίας. Ο Greek Freak δήλωσε ότι αυτό το κατόρθωμα ήταν το μεγαλύτερο της ζωής του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη FIBA: “Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργάνωσεις με την Εθνική Ομάδα.Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπέω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα“.

“Θα είμαι στην Εθνική όσο υπάρχει ο Σπανούλης”

Σε δεύτερη φάση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε και στο μέλλον του στη γαλανόλευκα.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Μπακς τόνισε πως θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα όσο υπάρχει ο Βασίλης Σπανούλης στην τεχνική της ηγεσία.

“Θα είμαι εδώ όσο υπάρχει ο coach Σπανούλης. Τη στιγμή που θα φύγει, θα φύγω κι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου”, ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.