Λίβερπουλ: Αυτή είναι η ενδεκάδα των κόκκινων για το ντέρμπι με την Έβερτον

Οι επιλογές του Άρνε Σλοτ για την ενδεκάδα της Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Έβερτον στο Άνφιλντ (20/09, 14:30) για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Έβερτον (20/09, 14:30) στο Άνφιλντ στο ντέρμπι του Μερσισάιντ για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο Άρνε Σλοτ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των πρωταθλητών Αγγλίας για τη μάχη με τους toffees, αφήνοντας στον πάγκο τόσο τον Φλόριαν Βιρτς όσο και τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Κέρκες, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Μπράντλεϊ, Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι, Χάκπο, Σαλάχ, Εκιτικέ.

Στον πάγκο: Μαμαρντασβίλι, Γκόμεζ, Έντο, Βιρτς, Ίσακ, Τζόουνς, Ρόμπερτσον, Φρίμπονγκ, Ενγκουμόα.