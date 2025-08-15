Λίβερπουλ: Η οικογένεια του Ζότα αναμένεται στο Άνφιλντ, οι κόκκινοι θα τιμήσουν τη μνήμη του Πορτογάλου

Η οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα αναμένεται να βρεθεί στο Άνφιλντ, εκεί όπου η Λίβερπουλ θα τιμήσει τη μνήμη του πριν από τη σέντρα στο ματς με την Μπόρνμουθ (15/8, 22:00).

Από τις 3 Ιουλίου που έγινε γνωστή η είδηση ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με τον αδερφό του και σκόρπισε θλίψη και σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Λίβερπουλ έχει φροντίσει, όποτε έχει την ευκαιρία, να τιμήσει τη μνήμη του Πορτογάλου. Αυτό θα κάνει και στο εναρκτήριο παιχνίδι της Premier League 2025/26.

Οι κόκκινοι θα τιμήσουν τη μνήμη του ποδοσφαιριστή τους στο Άνφιλντ, πριν από τη σέντρα στο ματς με την Μπόρνμουθ (15/8, 22:00) με ειδικό κορεό στο Kop κατά τη διάρκεια της σιγής ενός λεπτού, η οποία θα τηρηθεί σε όλα τα γήπεδα του πρωταθλήματος στους αγώνες της 1ης αγωνιστικής, παράλληλα με τα VIDEO που θα προβληθούν στα μόνιτορ και τα μαύρα περιβραχιόνια που θα φορούν οι παίκτες.

Μάλιστα, στο Άνφιλντ αναμένεται να βρεθεί και η οικογένεια του Ζότα, όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.