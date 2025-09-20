Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Αγχώθηκε, αλλά πήρε το ντέρμπι με τους Μπλε

Σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι στο Ολντ Τράφορντ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λύγισε με 2-1 την Τσέλσι και επέστρεψε στις νίκες, ανακτώντας σημαντική αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Σε ένα καθηλωτικό ντέρμπι στο Ολντ Τράφορντ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι, επιστρέφοντας στις νίκες και ανακτώντας πολύτιμη αυτοπεποίθηση, η οποία είχε κλονιστεί εξαιτίας των προηγούμενων αρνητικών της αποτελεσμάτων στην Premier League, αλλά και το League Cup.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι είδαν μόλις στο 5ο λεπτό να αποβάλλεται ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, ενώ στο 14΄ ο Φερνάντες έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Ο Κασεμίρο έδωσε “μαξιλαράκι” ασφαλείας, γράφοντας το 2-0, αλλά αποβλήθηκε λίγα λεπτά αργότερα, φέρνοντας το ματς και πάλι σε ισορροπία.

Οι ποδοσφαιριστές του Μαρέσκα κατάφεραν να μειώσουν, όχι όμως και να πάρουν κάτι βαθμολογικά από το παιχνίδι, με τη Γιουνάιτεντ να εξασφαλίζει μία καίρια ανάσα, που θα της επιτρέψει δυνητικά να διαχειριστεί με περισσότερη ψυχραιμία τη συνέχεια της σεζόν.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι, το οποίο ξεκίνησε ιδανικά για εκείνη, καθώς η Τσέλσι έμεινε από νωρίς με παίκτη λιγότερο. Συγκεκριμένα, στο 5ο λεπτό ο Σέσκο με κεφαλιά έβγαλε τον Εμπεουμό τετ-α-τετ με τον Σάντσεθ, όμως ο Ισπανός τερματοφύλακας βρέθηκε εκτός περιοχής και ανέτρεψε τον παίκτη των Κόκκινων Διαβόλων, με τον διαιτητή να του δείχνει την κόκκινη κάρτα.

Μάλιστα, στο 14΄ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, με τον Μπρούνο Φερνάντες να σκοράρει με κοντινή προβολή, μετά από ασίστ του Ντόργκου. Μετά την αλλαγή συσχετισμών εξαιτίας της αποβολής, ο Έντσο Μαρέσκα αποφάσισε να προχωρήσει σε τρεις αλλαγές, προτού καν συμπληρωθούν 21 λεπτά αγώνα. Εντούτοις, αυτή η κίνηση δεν έφερε απαραίτητα το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς, μετά τον αρχηγό των Μπέμπηδων, βρήκε τέρμα και ο Κασεμίρο.

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο Βραζιλιάνος πήρε την κεφαλιά μέσα στην αντίπαλη περιοχή, γράφοντας από κοντά το 2-0 στο 37′. Να σημειωθεί, πως η μπάλα κατέληξε στον Βραζιλιάνο μετά από κεφαλιά του Χάρι Μαγκουάιρ.

Ωστόσο, μία λάθος εκτίμηση στο 45+5′ επανέφερε την αριθμητική ισορροπία. Ο Κασεμίρο ανέτρεψε τον Σάντος και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του επίσης με παίκτη λιγότερο.

Οι Λονδρέζοι, δεν έδειξαν διατεθειμένοι να τα παρατήσουν και πίεσαν για να βρουν το γκολ, που θα τους έβαζε πάλι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό το τέρμα ήρθε εν τέλει στο 80′, με τον Τσαλόμπα να βρίσκει ανενόχλητος δίχτυα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Τζέιμς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπαϊντιρ, Μαγκουάιρ, Ντε Λιχτ, Σο, Μαζραουί, Κασεμίρο, Φερνάντες, Ντόργου, Άμαντ, Εμπουέμο, Σέσκο

Τσέλσι: Σάντσεθ, Τζέιμς, Τσάλομπα, Φοφανά, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Ένζο, Εστεβάο, Πάλμερ, Νέτο, Ζοάο Πέδρο

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League

Λίβερπουλ – Έβερτον 2-1 (10′ Χράβενμπερχ, 29′ Εκιτικέ – 58′ Γκέγιε)

Γουλβς – Λιντς 1-3 (8′ – 31′ Κάλβερτ-Λιούιν, 39′ Σταχ, 45′ Οκαφόρ)

Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2 (49′ Μπόουεν – 37′ Ματετά, 68′ Μίτσελ)

Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (20′ Αντονι – 2′ Νέκο Γουίλιαμς)

Μπράιτον – Τότεναμ 2-2 (8′ Μιντέ, 31′ Αγιαρί – 43′ Ριτσάρλισον, 82′ (αυτ.) Φαν Χέκε)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1 (14′ Φερνάντες – 37′ Κασεμίρο – 80′ Τσαλόμπα)

20/09 22:00 Φούλαμ – Μπρέντφορντ

21/09 16:00 Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

21/09 16:00 Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

21/09 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

