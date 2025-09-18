Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0: Oι πολίτες μπήκαν με το δεξί στο Champions League

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0: Oι πολίτες μπήκαν με το δεξί στο Champions LeagueΔιαβάζεται σε 2'
Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε με 2-0 απέναντι στη Νάπολι, που έπαιξε με δέκα παίκτες για εβδομήντα λεπτά, και έκανε ιδανικό ποδαρικό στη League Phase του Champions League. Οι Χάαλαντ και Ντοκού πέτυχαν τα γκολ των πολιτών.
- 19 Σεπτεμβρίου 2025 00:04
Ιδανική πρεμιέρα για τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League. Οι πολίτες ήταν κυριαρχικοί και επιβλήθηκαν με 2-0 απέναντι στη Νάπολι για την 1η αγωνιστική της League Phase.
Όπως γράφει το SPORT24, οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα διερράγησαν πολύ νωρίς, αφού ο Ντι Λορέντζο αποβλήθηκε στο 21′, έπειτα από εξέταση του VAR, για μαρκάρισμα πάνω στον Χάαλαντ στερώντας του προφανή ευκαιρία για γκολ.
O Νορβηγός ήταν εκείνος που έλυσε τον γρίφο για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Ρόδρι πέρασε την μπάλα στον Φόντεν στο ύψος της περιοχής, εκείνος σήκωσε όμορφα με το μυτάκι για τον Νορβηγό που με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 56′.
Ο Ντοκού διπλασίασε τα γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στο 65ο λεπτό. Ο 23χρονος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε ένα ωραίο σλάλομ και πλάσαρε με το αριστερό από την αριστερή γωνία της μικρής περιοχής για το 2-0.
Για τη Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό (01/10, 22:00), ενώ η Νάπολι θα υποδεχθεί την Σπόρτινγκ (01/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase.