Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0: Oι πολίτες μπήκαν με το δεξί στο Champions League

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε με 2-0 απέναντι στη Νάπολι, που έπαιξε με δέκα παίκτες για εβδομήντα λεπτά, και έκανε ιδανικό ποδαρικό στη League Phase του Champions League. Οι Χάαλαντ και Ντοκού πέτυχαν τα γκολ των πολιτών.

Ιδανική πρεμιέρα για τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League. Οι πολίτες ήταν κυριαρχικοί και επιβλήθηκαν με 2-0 απέναντι στη Νάπολι για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Όπως γράφει το SPORT24, οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα διερράγησαν πολύ νωρίς, αφού ο Ντι Λορέντζο αποβλήθηκε στο 21′, έπειτα από εξέταση του VAR, για μαρκάρισμα πάνω στον Χάαλαντ στερώντας του προφανή ευκαιρία για γκολ.

O Νορβηγός ήταν εκείνος που έλυσε τον γρίφο για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Ρόδρι πέρασε την μπάλα στον Φόντεν στο ύψος της περιοχής, εκείνος σήκωσε όμορφα με το μυτάκι για τον Νορβηγό που με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 56′.

Ο Ντοκού διπλασίασε τα γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στο 65ο λεπτό. Ο 23χρονος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε ένα ωραίο σλάλομ και πλάσαρε με το αριστερό από την αριστερή γωνία της μικρής περιοχής για το 2-0.

Για τη Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό (01/10, 22:00), ενώ η Νάπολι θα υποδεχθεί την Σπόρτινγκ (01/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase.