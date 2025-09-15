Ο Εμμανουήλ Καραλής στο SPORT24: “Στο τρίτο άλμα σκεφτόμουν τον Γιάννη και τις Εθνικές ομάδες”

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην κάμερα του SPORT24 μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, τόνισε ότι στο μυαλό του υπήρχε ο Γιάννης, η Εθνική μπάσκετ αλλά και η Εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην κάμερα του SPORT24 μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι του χρόνου θα κάνει το άλμα στα 6.20 μέτρα, ενώ τόνισε πως όλα τα παιδιά που αγωνίζονται για το έθνος, τα δίνουν όλα κάθε φορά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μανόλο στην κάμερα του SPORT24:

-Έχεις συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει; “Όχι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Μετά από μερικά 24ωρα θα το κάνω όμως. Όλη αυτή η σεζόν, όλα αυτά που έχουν γίνει σήμερα σε αυτόν τον αγώνα, ό,τι έχω δείξει ότι μπορώ να κάνω στο μέλλον, θα τα συνειδητοποιήσω όλα, όταν ξεκουραστώ και βάλω κάτω όλη τη σεζόν. Αυτό θα μου δώσει μία νέα φλόγα, θα μου αναγεννήσει αυτό που έχω μέσα μου.

Τώρα το βλέπω αυτό (σ.σ. ασημένιο μετάλλιο) και πεινάω, θέλω κι άλλο, δεν μου αρκεί. Σίγουρα είναι μεγάλο αυτό που έχω κάνει, δεν θέλω να φανώ κάπως, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να κάνω κι άλλα πράγματα, θέλω να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να ξεπεράσω κι άλλα μεγάλα ύψη κι ελπίζω να τα καταφέρω. Σήμερα ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, έδειξα ψυχή, τα έβγαλα όλα σε αυτόν τον αγώνα, τώρα είμαι ολοκληρωμένος και υγιής.”

-Εκεί στα 5.95 τρομάξαμε λίγο, ε; “Πώπω Θεέ μου. Κι εγώ τρόμαξα πάρα πολύ. Από την κόλαση στον παράδεισο. Θα μπορούσα να μην πάρω μετάλλιο σήμερα. Άμα έκανα τρίτη άκυρη σήμερα στα 5.95 μέτρα, δεν θα έπαιρνα μετάλλιο. Όταν όμως περίμενα την επόμενη προσπάθεια, σκεφτόμουν τι θα πούνε, τι θα γίνει.

-Σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, δηλαδή τι θα πει κάποιος; “Στην Ελλάδα ζούμε, σκέφτηκα και τον Γιάννη και την ομάδα μπάσκετ και την ομάδα του ποδοσφαίρου. Είναι σημαντικό να βλέπουν τα νέα παιδιά όλους τους αθλητές που προσπαθούν να σηκώσουν τη σημαία ψηλά και δίνουν το 120%. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα παιδιά που αγωνίζονται για το έθνος. Όλοι όταν γυρίζουν σπίτι, τρέμουν τα πόδια τους, επειδή ξέρουν ότι τα έχουν δώσει όλα.”

-Σήμερα έφτασες κοντά στα 6.20 μέτρα, έφτασε δηλαδή πολύ κοντά στο να γίνεις ο δεύτερος όλων των εποχών, αυτή τη στιγμή είσαι ο τέταρτος: “Είναι πολύ ψηλά ρε παιδιά το 6.20, αλλά πιστεύω ότι το έχω. Όχι, δεν πιστεύω. Το έχω και θα το κάνω του χρόνου.”

-Σύμφωνα με τον μπαμπά σου, αυτός ήταν ο μεγαλύτερος αγώνας όλων των εποχών στο επί κοντώ:“Ήταν ιστορικός αγώνας, πέντε ή εξι άτομα έκαναν πάνω από 5.90, 6 μέτρα έκανα εγώ, ο Μόντο έκανε 6.30, δοκίμασα κι εγώ μεγάλα ύψη. Ελπίζω να τον δυσκόλεψα. Χαίρομαι πολύ που οι συναθλητές και οι φίλοι μου, γιατί είμαστε φίλοι, γνωριζόμαστε πάνω από δέκα χρόνια με όλους, κάνουν σπουδαία πράγματα.

Είμαι χαρούμενος που μπορώ να ζήσω τη χαρά τους, είμαι ένας άνθρωπος που χαίρομαι με τη χαρά των άλλων, οπότε ξέρω και για τον Μόντο και για τον Κούρτις πόσο σημαντικό ήταν να κάνουν ό,τι έκαναν σήμερα. Θα πάμε να παρτάρουμε πολύ.”

-Κλείσιμο, τρεις λέξεις, το μήνυμα σου σε όλους τους Έλληνες: “Σας ευχαριστώ πολύ!”