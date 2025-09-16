Ο θρύλος Ντουπλάντις μαζί με τον παγκόσμιο Έλληνα Καραλή στο SPORT24: “Θα κάνει 6.20 ο Μανόλο”

Ο Μόντο Ντουπλάντις μίλησε με τον πολύ καλό του φίλο, τον δικό μας Εμμανουήλ Καραλή, στο SPORT24 και την εκπομπή BIG 4 by Betsson, για τη σχέση του με τον “Μανόλο”, το εάν είναι ευλογία για αυτόν η μεταξύ τους “κόντρα” και το γεγονός πως αν και αντίπαλοι συμπροφέρονται σαν συμπαίκτες.

Στην κάμερα των BIG4 by Betsson και συγκεκριμένα στον απεσταλμένο του SPORT24, Γιάννη Γιαγκίνη μίλησαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/09), ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις σε μία κοινή συνέντευξη, κάτι πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Οι δύο κορυφαίοι άλτες στον κόσμο, όπως αναφέρει το SPORT 24, μίλησαν για τον συναγωνισμό τους, το πως ο ένας έχει “τραβήξει” προς τα πάνω τον άλλο, αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις, ενώ σημείωσαν πως στο μέλλον θα δούμε πολλά ρεκόρ σε ατομικό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μόντο Ντουπλάντις στο SPORT24

“Είμαι κουρασμένος. Χθες μετά τον αγώνα αργήσαμε λίγο παραπάνω. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει, ειδικά όταν έχεις μία σεζόν όπως είχαμε εμείς, θα πρέπει να το γιορτάσεις. Τώρα που τελείωσε η σεζόν θα βγούμε και θα χαλαρώσουμε”, είπε αρχικά.

Για το γεγονός πως στην Ελλάδα είναι γνωστός και λόγω του Μανόλο: “Την τελευταία φορά που ήμουν στην Ελλάδα μου μιλούσανε μόνο για τον Μανόλο. Τους είπα ότι δεν θέλω να μιλάω για αυτό συνέχεια”.

Για το εάν ο Καραλής τον έχει πιέσει για να είναι και αυτός καλύτερος: “Εύκολα, ο Μανόλο με έχει πουσάρει. Έχει κάνει την καλύτερή του σεζόν. Το επίπεδο που έχει ανέβει και το πού πηδάει με έχει κάνει καλύτερο. Δεν μπορώ να έχω ρεπό, δεν μπορώ να χαλαρώσω γιατί είναι πίσω μου. Είναι τρελό το επίπεδο. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που αγωνίζεται όλη τη χρονιά και το επίπεδο που με πίεσε και σε αυτή τη διοργάνωση. Εμένα, αλλά και γενικά όλο το άθλημα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας βλέπουν λόγω του Μανόλο και όσων έχει κάνει για να το χτίσει αυτό και να φτάσει μέχρι εδώ”.

Για το εάν είναι πιθανό να περάσει σύντομα τα 6,20μ. ο Καραλής: “Σίγουρα, το έχει. Είδατε τα άλματά του χθες. Είναι κάτι πολύ πιθανό για αυτόν τον τύπο. Θα έχουμε πολλές μεγάλες μάχες στο μέλλον, θα συνεχίζουμε να πιέζουμε και να προωθούμε το άθλημα.Έχει κάνει μεγάλες διοργανώσεις φέτος. Μείνετε συντονισμένοι, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τον Μανόλο”.

Για το γεγονός ότι φαίνεται σαν συμπαίκτες κι όχι σαν αντίπαλοι: “Είναι η φύση του αθλήματος. Είναι το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε εναντίον των πηχών, εναντίον των εαυτών μας και όχι εναντίων των άλλων. Θα έλεγε ότι αυτός είναι ο λόγος που έχουμε τόσο καλή ισορροπία, σεβασμό κι αδελφοσύνη. Η σχέση που έχουμε είναι γιατί καταλαβαίνουμε το άθλημα. Στο τέλος της ημέρας το άθλημα μας φέρνει κοντά και αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο SPORT24

Για το πως έζησε τον μυθικό τελικό: “Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από ό,τι μου είπαν μετά και οι άνθρωποι από μέσα στα media, ήταν ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία. Διότι πάνω από 6-7 άτομα πήδηξαν πάνω από 5.90μ και αυτό σημαίνει πως έχει ανεβεί όλο το επίπεδο του αγωνίσματος.

Είμαι ευγνώμων και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω καταφέρει να βρίσκομαι σε αυτή τη γενιά αθλητών γιατί όλοι είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Όλη η γενιά των αθλητών αξίζει να την παρακολουθήσετε γιατί όλοι οι αθλητές μπορούν να κάνουν φανταστικά πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στα μετάλλια και παλεύω σε κάθε αγώνα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ”.

Σχετικά με το αν ατύχησε που έπεσε πάνω στην εποχή του Ντουμπλάντις: “Πολλοί άνθρωποι μου το λένε αυτό. Μου το λένε συνέχεια, αλλά εγώ πιστεύω πως είμαι πολύ τυχερός που έχω πέσει σε αυτή τη γενιά, καθώς έναν αθλητή, έναν υπεραθλητή να με τραβάει. Είναι ένας φίλος μου. Γνωριζόμαστε πάνω από δέκα χρόνια και πιστεύω πως καλά τα μετάλλια, τα ρεκόρ, όλα είναι όμορφα, όμως πολύ πιο σημαντικό είναι η φιλία, η αγάπη που έχει ο ένας για τον άλλον.

Και όταν τελειώσει εμένα και εκείνου η καριέρα θα μείνουν αυτές οι όμορφες στιγμές που έχουμε περάσει και αυτό πιστεύω πως είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο. Αυτή η φιλία και αυτή η αγάπη που έχω λάβει όλα τα χρόνια στον αθλητισμό”.

Πώς αισθάνεται που το όνομά του έχει μπει δίπλα σε αυτά των κορυφαίων του αθλήματος: “Ποτέ δεν το περίμενα, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Το μόνο όνειρο που είχα όταν ήμουν μικρός ήταν να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά εδώ στο Τόκιο που έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα και βγήκα 4ος. Ξαναέρχομαι εδώ μετά από 5 χρόνια και φέρνω αυτό το μετάλλιο σπίτι. Οπότε πιστεύω έχω ξεπεράσει τα όριά μου. Ελπίζω να κάνω νέα όνειρα και να ξεπεράσω και αυτά που έχω βάλει ξανά”.

Για τον στόχο του 6,20μ.: “Έρχεται, έρχεται. Και τα 6,20μ., αλλά και αρκετά παραπάνω ελπίζω. Εγώ ξέρω ότι θα δουλεύω. Δουλεύω πολύ σκληρά για αυτό. Με χαμηλά το κεφάλι. Ξέρω πόσο μπορώ να πηδήξω. Ξέρω για τι είμαι ικανός. Χθες έδειξα πιστεύω τι ακριβώς μπορώ να κάνω στο μέλλον, οπότε ελπίζω στα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλούς όμορφους αγώνες. Ελπίζω να δούμε πολύ ωραίες μάχες. Να συντονιστείτε γιατί το μέλλον θα είναι πάρα πολύ όμορφο”.

Αν ανυπομονεί ήδη για τον επόμενο αγώνα: “Μόνο οι αθλητές μπορούν να καταλάβουν αυτό το συναίσθημα. Ήμουν με το team μου και μιλάγαμε για τους αγώνες και λέγαμε “ωραία Μανόλο κάτσε ξεκουράσου, κάτσε για δύο εβδομάδες. Μην ασχοληθείς για τίποτα, να ξεκουραστεί το σώμα σου γιατί χρειάζεται και ήταν μία μεγάλη σεζόν”. Και εγώ απάντησα “καθίστε παιδιά, εγώ θέλω να πηδήξω αύριο”.

Αναφορικά με το κομμάτι της πίεσης ενός αθλητή σε αυτό το επίπεδο: “Όλοι οι αθλητές ξεκινάμε με την αγάπη που έχουμε για το άθλημα που κάνουμε. Εννοείται μεγαλώνοντας, όταν αρχίζουν να μπαίνουν και προσδοκίες, ο κόσμος ανυπομονεί για εσένα. Περιμένει πράγματα από εσένα. Και ειδικά όταν αγωνίζεσαι με την Ελλάδα, με το εθνόσημο είναι ένα έξτρα βάρος και όλοι οι αθλητές το αισθανόμαστε. Πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για όλους τους άλλους. Σίγουρα όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά μερικές φορές όταν δεν βγαίνει αυτό που θέλουμε είναι αρκετά πικρό”.

Για τη νέα γενιά αθλητών: “Έχω παρατηρήσει από τα νέα παιδιά, πως είναι είναι αθλητικά μορφωμένοι, αρχίζουν να καταλαβαίνουν άμα δεν πάει καλά μία ημέρα. Επειδή υπάρχουν και τα social media, έχουν μία πιο άμεση εικόνα. Ελπίζω στις νέες γενιές, ελπίζω στα νέα παιδιά και επειδή έχουμε νέους αθλητές, που βγάζουν τον χαρακτήρα τους περισσότερο και έχουμε μία πιο άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους που μας στηρίζουνε ελπίζω και πιστεύω πως στο μέλλον όλα θα είναι καλύτερα. Ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους που μας στηρίζουνε και μας παρακολουθούνε. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν και άλλα παιδιά, πέρα από τον Μίλτο και την Ελίνα, υπάρχουν άλλα 18 παιδιά”.

Προβλέψεις για Τεντόγλου: “Σίγουρα να πάει καλά ο Μίλτος, είναι καλά, μιλήσαμε και χθές. Είχα πει πως αν έκανε ένα νούμερο θα ήταν οκ, αλλά εκείνος έκανε αρκετά παραπάνω. Είναι καλά. Ελπίζω για το καλύτερο και θα είμαι εκεί για να τον στηρίζω. Είναι τρομερό, όλη αυτή η αγάπη που έχω λάβει στην Ελλάδα, αλλά πλέον αυτό περνάει και στο εξωτερικό και μου είναι πολύ περίεργο”.