Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την πρεμιέρα των ερυθρολεύκων στη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη (17/9) στη League Phase του Champions League απέναντι στην Πάφο. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League έπειτα από μια πενταετία και θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase αντιμετωπίζοντας την Τετάρτη (17/9) στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” την Πάφο για την 1η αγωνιστική.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD, ενώ φυσικά μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και LIVE από το SPORT24.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.