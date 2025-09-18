Ολυμπιακός: Προς Μονζουίκ ο αγώνας των ερυθρόλευκων με την Μπαρτσελόνα

Η UEFA έκανε γνωστό πως η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν στο Μονζουίκ και σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκεί θα διεξαχθεί και ο αγώνας με τον Ολυμπιακό.

Το γήπεδο όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45) φαίνεται πως έμαθε ο Ολυμπιακός.

Αυτό διότι η UEFA έκανε γνωστό, μέσω του match info της ιστοσελίδας της, πως οι μπλαουγκράνα θα υποδεχθούν την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική (01/10, 22:00) στο Μονζουίκ.

Όπως αναφέρουν πάντως τα ισπανικά ΜΜΕ, η Μπαρτσελόνα δεν επιβεβαιώνει πως έχει “κλειδώσει” η έδρα του αγώνα με τους πρωταθλητές Ευρώπης, αφού γίνεται προσπάθεια να είναι έτοιμο το Καμπ Νου.

Σύμφωνα λοιπόν με τους κανονισμούς του Champions League (25.08), όλοι οι εντός έδρας αγώνες μιας ομάδας στη League Phase πρέπει να διεξάγονται στο ίδιο γήπεδο.

Έτσι λοιπόν, όπως γράφει το SPORT24, εάν η Μπαρτσελόνα παίξει τελικά με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Μονζουίκ, τότε και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο ίδιο γήπεδο.