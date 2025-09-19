Παναθηναϊκός: Ντύθηκε στα πράσινα η Νικολέτα Νίκολιτς

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη για την ενίσχυση του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου, με το Τριφύλλι να ανακοινώνει την απόκτηση της Σέρβας σέντερ μπακ, Νικολέτα Νίκολιτς.

Ο Παναθηναϊκός θωρακίζει την αμυντική του γραμμή, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την Παρασκευή (19/9) τη μεταγραφή της 33χρονης κεντρικής αμυντικού, Νικολέτα Νίκολιτς.

Όπως γράφει το Sport24, η Νίκολιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τριφυλλιού:

“Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Νικολέτα Νίκολιτς στο γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια ακόμα σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τη Νικολέτα Νίκολιτς.

Πρόκειται για μια έμπειρη αθλήτρια που θα ενισχύσει σημαντικά τα μετόπισθεν και έχει ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό.

Η 33χρονη σέντερ μπακ αποκτήθηκε από την τουρκική Fatih Vatan και είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σερβίας.

Αναλυτικά το ρόστερ:

2009-2012 ŽFK Mašinac (Σερβία)

2012-2014 ŽFK Spartak Subotica (Σερβία)

2014-2015 BIIK Shymkent (Καζακστάν)

2015-2016 KKPK Medyk Konin (Πολωνία)

2017 ŽNK Mura (Σλοβενία)

2017-2018 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

2018-2019 SFK 2000 (Βοσνία)

2021-2022 FC Gintra (Λιθουανία)

2022 Ryazan–VDV (Ρωσία)

2022-2023 ŽNK Borac (Σερβία)

2023-2024 Fatih Vatan (Τουρκία)

2024-2025 ALG Spor (Τουρκία)

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Νίκολιτς τόνισε «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα αγωνιστώ με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.

Είναι τεράστια ευχαρίστηση και ασφαλώς το γεγονός ότι είναι ένας τεράστιος Σύλλογος είναι ένα επιπλέον κίνητρο για μένα. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια παράδοση στον αθλητισμό. Ελπίζω ότι θα βοηθήσω με την εμπειρία μου και θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της”.