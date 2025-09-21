Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ντέρμπι για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Ο Παναθηναϊκός συγκρούεται με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Η ώρα για το πρώτο ελληνικό Clasico έφτασε, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο της Λεωφόρου τον Ολυμπιακό στο ματς με το οποίο πέφτει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι πράσινοι ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα (μετά από την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και την ήττα από την Κηφισιά) στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο τους, με τους ερυθρόλευκους από την πλευρά τους να έχουν ως στόχο το “4 στα 4” που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και το ματς μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE την εξέλιξή του μέσα από το Matchcenter του SPORT24.

Η αποστολή των πρασίνων

Χωρίς τον τραυματία Πελίστρι οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για το ντέρμπι. Επίσης έμειναν εκτός ο Μπρέγκου, που είχε συμπεριληφθεί στο μεσοβδόμαδο ματς των πράσινων για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κόντρα στην Athens Kallithea, αλλά και οι Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς.

Σε αυτή βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.

Η αποστολή των ερυθρόλευκων

Οι ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν το απόγευμα του Σαββάτου την αποστολή, που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο παιχνίδι της Λεωφόρου.

Από αυτή απουσιάζουν ο Ροντινέι, ο Μαρτίνς και ο Γιάρεμτσουκ. Φυσικά, επιστρέφει ο Τζολάκης, που ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Πάφο για το Champions League. Διαθέσιμοι ασφαλώς και οι Καμπελά, Γιαζιτζί, που δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Σε ό,τι αφορά στον Ροντινέι, αγωνίστηκε την Τετάρτη για 61 λεπτά, αλλά ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί δεν του επέτρεψε να βρεθεί στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ δεν είναι ακόμη 100% έτοιμοι και για αυτό αποκλείστηκαν.