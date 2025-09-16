Παναθηναϊκός: Συνάντηση Κόντη με τη διοίκηση του τριφυλλιού και πρώτο φαβορί για υπηρεσιακός τεχνικός

Ο Χρήστος Κόντης είναι ο νούμερο 1 υποψήφιος για τη θέση του υπηρεσιακού προπονητή στον Παναθηναϊκού, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει μάλιστα και επαφή με τη διοίκηση του “τριφυλλιού”.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πλάνο του Παναθηναϊκού μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια είναι ένα.

Να βρει τον υπηρεσιακό προπονητή που καθοδηγήσει την ομάδα μέχρι και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και παράλληλα να ψάχνει τη μόνιμη διάδοχη κατάσταση του Πορτογάλου.

Ενώ, λοιπόν, οι “πράσινοι” στοχεύουν σε τεχνικό από το πάνω ράφι, κι όπως είναι σαφές θα χρειαστεί χρόνος, στην πρώτη περίπτωση, αυτή του υπηρεσιακού τεχνικού, η λύση που έχει προκριθεί για την ώρα είναι του Χρήστου Κόντη.

Όπως αποκάλυψε ο Ηλίας Καλλονάς στους BIG4 by Betsson του Sport24.gr, τη Δευτέρα υπήρξε ραντεβού του Κόντη με τους διοικούντες τον Παναθηναϊκό προκειμένου να αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός είναι θετικός, αλλά θα ήθελε ιδανικά να αξιοποιηθεί από το “τριφύλλι” για περισσότερο από 1-2 παιχνίδια.

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θέλουν έναν άνθρωπο που θα γνωρίζει την ομάδα, όπως είναι ο Κόντης, μέχρι να βρεθεί ο εκλεκτός για τον πάγκο.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος πιέζει τους “πράσινους”, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09, 17:00) κάνουν πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στην Athens Kallithea στη Λεωφόρο.