ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: “Έπεσε σε τοίχο” Τσάβες και άφησε δύο βαθμούς στην Τούμπα

Κόλλησε στο μηδέν ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό, με τον Τσάβες να επεμβαίνει σωτήρια όσες φορές χρειάστηκε.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε σε τοίχο κόντρα στον Παναιτωλικό, καθώς κόλλησε στο μηδέν (0-0) κι έτσι η πρώτη απώλεια στη Stoiximan Super League ήρθε στην τέταρτη αγωνιστική. Ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Άλεξιτς, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Γκαρθία.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν καλύτεροι ειδικά στο δεύτερο μέρος που ανέβασαν στροφές, όμως ο Τσάβες επενέβη σωτήρια όπου χρειάστηκε. Ο Παναιτωλικός στον αντίποδα σκόραρε με τον Άλεξιτς στο 76ο λεπτό, όμως ακυρώθηκε μέσω VAR γιατί είχε προηγηθεί φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη.

Στο 82ο λεπτό ο Ουνάι Γκαρθία αποβλήθηκε μέσω VAR για μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή πάνω στον Γιακουμάκη, ενώ αρχικά ο στόπερ του Παναιτωλικού είχε δει κίτρινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ είναι μεν πρώτος στους 10 αλλά αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών φέτος, ενώ ο Παναιτωλικός ανέβηκε στους τέσσερις μετά το μεγάλο διπλό στο Βικελίδης.

Ο Παναιτωλικός έστησε τείχος στο πρώτο μέρος

Ο ΠΑΟΚ, όπως γράφει το sport24, είχε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος, όμως ο Παναιτωλικός αμυνόταν εξαιρετικά και περιόρισε σημαντικά την επιθετική λειτουργία των ασπρόμαυρων που δυσκολευόντουσαν να δημιουργήσουν τελικές.

Η πρώτη ευκαιρία του Δικεφάλου ήταν στο 11′ με τον Σάστρε, αλλά η προσπάθειά του κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Στο 14ο λεπτό υπήρξε το απρόοπτο με τον Πέλκα που πέρασε εκτός λόγω τραυματισμού και στη θέση του πέρασε ο Κωνσταντέλιας.

Στο 16′ ο “Ντέλιας” στην πρώτη του ενέργεια στο ματς έκανε ωραίο παράλληλο γύρισμα στη μικρή περιοχή, αλλά ο Τσάβες τον σταμάτησε προ του Γιακουμάκη. Η πρώτη τελική των φιλοξενούμενων ήταν στο 38ο λεπτό με το μακρινό σουτ του Σιέλη που δεν έπιασε στον ύπνο τον Παβλένκα. Ο Σάστρε δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, όμως ο Τσάβες δεν κινδύνεψε και μάζεψε την μπάλα.

Ο ΠΑΟΚ έγινε πιο πιεστικός στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έγιναν περισσότερο πιεστικοί. Στο 49ο λεπτό ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από τη γωνία της περιοχής, αλλά ο Τσάβες επενέβη σωτήρια. Δύο λεπτά μετά ο Σέρβος βρέθηκε ξανά σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά.

Στο 54ο λεπτό ο Δικέφαλος έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Γιακουμάκης έκανε την προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα κινήθηκε παράλληλα με την αφύλακτη εστία. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 64ο λεπτό σε ωραία αντεπίθεση, με τον Ενκολολό να παίρνει την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, όμως ο Παβλένκα τον σταμάτησε. Στο 67ο λεπτό ο Σάστρε είδε την μπάλα να του στρώνεται μέσα στην περιοχή και έπιασε ένα ωραίο γυριστό, αλλά ο Τσάβες ήταν και πάλι εκεί.

Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν στο 76ο λεπτό με τον Κόστα Άλεξιτς που σκόραρε προ κενής εστίας μετά την επέμβαση του Παβλένκα στο πλασέ του Μιχάλακ. Όμως ακυρώθηκε μέσω VAR γιατί ο Σιέλης έκανε φάουλ πάνω στον Γιακουμάκη.

Στο 82′ ο Παναιτωλικός έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Γκαρθία μέσω VAR με κόκκινη. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει ασφυχτικά τα καρέ του Τσάβες, όμως το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Πέλκας, Γιακουμάκης.

Παναιτωλικός: Τσάβες, Γαλιάσος, Γκαρσία, Σιέλης, Κόγιτς, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Μανρίκε, Μίχαλακ, Εστέμπαν, Αγκίρε.