Ποστέκογλου για αποκλεισμό της Νότιγχαμ: “Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, νιώσαμε άνετα και το πληρώσαμε”

Η Νότιγχαμ γνώρισε έναν σοκαριστικό αποκλεισμό από τον 3ο γύρο του League Cup, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να δηλώνει απογοητευμένος με τον τρόπο που χάθηκε απέναντι στη Σουόνσι μία φαινομενικά σίγουρη πρόκριση.

Η Νότιγχαμ βίωσε έναν αποκλεισμό-σοκ από τη Σουόνσι (3-2) στον τρίτο γύρο του League Cup, στις καθυστερήσεις, παρότι αρχικά η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου είχε προηγηθεί με δύο τέρματα.

Αφότου ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας προπονητής σχολίασε τι οδήγησε την ομάδα του να χάσει τον προσανατολισμό της και να υποστεί μία τέτοια απρόσμενη ανατροπή.

Ο άλλοτε προπονητής της Τότεναμ τόνισε πως επικρατεί τρομερή απογοήτευση, ενώ ισχυρίστηκε πως γνωρίζει τι οφείλει εκείνος και οι παίκτες του να δουλέψουν, προκειμένου να ακολουθήσει η κατάλληλη αντίδραση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ποστέκογλου:

“Νιώσαμε πολύ άνετα αφού προηγηθήκαμε με δύο στο γκολ ημίχρονο. Έπρεπε να τους αποτελειώσουμε και είχαμε πολλές ευκαιρίες να το κάνουμε, αλλά μερικές αποφάσεις δεν πήγαν όπως ελπίζαμε. Οι παίκτες πίστευαν ότι θα τελείωνε έτσι και πληρώσαμε βαρύ τίμημα γι’ αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε.

Απόψε ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να προχωρήσουμε στη διοργάνωση και να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να πετύχουμε αυτή την επιτυχία και το να την αφήσουμε να μας ξεφύγει είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Καταλαβαίνουμε τι πρέπει να δουλέψουμε.

Μπορείς να δεις θετικά σε ορισμένες από τις εμφανίσεις, αλλά τελικά ο καθοριστικός παράγοντας είναι ότι είμαστε εκτός διοργάνωσης, ενώ θα έπρεπε να είχαμε προκριθεί. Υπήρξαν κάποιες ελπιδοφόρες εμφανίσεις, αλλά όλα ξεθωριάζουν όταν συνειδητοποιείς ότι χάσαμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε”.