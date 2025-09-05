Πού θα δείτε το ματς της Εθνική με τη Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στο Καραϊσκάκης στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την πορεία της στα European Qualifiers, υποδεχόμενη τη Λευκορωσία την Παρασκευή (05/09) στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA ενώ μπορείτε να τον παρακολουθήσετε LIVE από το MATCH CENTER του SPORT24.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής ανά θέση

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας

Μέσοι: Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας

Επιθετικοί: Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Καρέτσας, Δουβίκας