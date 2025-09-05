Πού θα δείτε το ματς της Εθνική με τη Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Πού θα δείτε το ματς της Εθνική με τη Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026Διαβάζεται σε 1'
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στο Καραϊσκάκης στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι.
- 05 Σεπτεμβρίου 2025 08:34
Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την πορεία της στα European Qualifiers, υποδεχόμενη τη Λευκορωσία την Παρασκευή (05/09) στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA ενώ μπορείτε να τον παρακολουθήσετε LIVE από το MATCH CENTER του SPORT24.
Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής ανά θέση
Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης
Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας
Μέσοι: Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας
Επιθετικοί: Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Καρέτσας, Δουβίκας