Stoiximan Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες όλων των ντέρμπι μέχρι το τέλος του 2025

Stoiximan Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες όλων των ντέρμπι μέχρι το τέλος του 2025Διαβάζεται σε 1'
Δείτε τις ημέρες και τις ώρες όλων των ντέρμπι της Stoiximan Super League μέχρι το τέλος του 2025, όπως προέκυψαν από το ΔΣ της Λίγκας την Τρίτη (09/09).
- 09 Σεπτεμβρίου 2025 21:18
Την Τρίτη (9/9) πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Super League, από την οποία προέκυψαν οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων μέχρι τη 15η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
Όπως είναι φυσιολογικό, γράφει το SPORT24, πλέον γνωρίζουμε και το πότε θα διεξαχθούν όλα τα ντέρμπι της Stoiximan Super League μέχρι το τέλος του 2025.
Αναλυτικά οι ημέρες κι οι ώρες των ντέρμπι μέχρι το τέλος του 2025
- 4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21/09, 21:00)
- 6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (05/10, 20:30)
- 7η αγωνιστική: Άρης – Παναθηναϊκός (19/10, 19:30)
- 7η αγωνιστική: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/10, 21:00)
- 8η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/10, 21:00)
- 9η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης (01/11, 20:00)
- 10η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (09/11, 21:00)
- 11η αγωνιστική: ΑΕΚ – Άρης (23/11, 21:00)
- 12η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (30/11, 21:00)
- 13η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Άρης (07/12, 19:30)
- 14η αγωνιστική: Άρης – Ολυμπιακός (14/12, 20:00)
- 15η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (21/12, 19:30)