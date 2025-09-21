Stoiximan Super League: Πού θα δείτε τα ΑΕΛ Novibet – ΑΕΚ και Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9) με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων η μάχη μεταξύ της ΑΕΛ Novibet και της ΑΕΚ και η κόντρα του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ.

Το πρώτο πιάτο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σερβιρίστηκε το Σάββατο (20/9) και περιελάμβανε τέσσερα παιχνίδια, με την λευκή ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό στο γήπεδο της Τούμπας και την εκτός έδρας επικράτηση του Άρη επί της Κηφισιάς (1-0) να ξεχωρίζουν.

Τη σκυτάλη παίρνουν απόψε άλλες τρεις αναμετρήσεις, με το πρόγραμμα να ανοίγει η αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με την ΑΕΚ, για να ακολουθήσει η μονομαχία του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ και να πέσει η αυλαία με το ντέρμπι αιωνίων μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής (21/9)