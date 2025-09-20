Stoiximan Super League: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός και τα υπόλοιπα ματς για την 4η αγωνιστική

Stoiximan Super League: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός και τα υπόλοιπα ματς για την 4η αγωνιστικήΔιαβάζεται σε 1'
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τούμπα (20/09, 20:30) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πού θα δείτε τις τέσσερις αναμετρήσεις του Σαββάτου.
- 20 Σεπτεμβρίου 2025 08:24
Η δράση στην Stoiximan Super League επιστρέφει το Σάββατο (20/09) με τέσσερις αναμετρήσεις.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από την ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson υποδεχόμενος τον Παναιτωλικό στην Τούμπα.
Νωρίτερα, ο Άρης δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Κηφισιά, ενώ ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Ατρόμητο.
Ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/09) στην Stoiximan Super League:
- 18:00 Κηφισιά – Άρης / Cosmote Sport 1 HD
- 18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος / Novasports 2 HD
- 20:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR / Cosmote Sport 2 HD
- 20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός / Novasports Prime