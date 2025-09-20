Stoiximan Super League: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός και τα υπόλοιπα ματς για την 4η αγωνιστική

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τούμπα (20/09, 20:30) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πού θα δείτε τις τέσσερις αναμετρήσεις του Σαββάτου.

Η δράση στην Stoiximan Super League επιστρέφει το Σάββατο (20/09) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από την ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson υποδεχόμενος τον Παναιτωλικό στην Τούμπα.

Νωρίτερα, ο Άρης δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Κηφισιά, ενώ ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Ατρόμητο.

Ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/09) στην Stoiximan Super League: