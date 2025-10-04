Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης

Το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα στη μέση ήταν η αιτία που ώθησε τον Στέφανο Τσιτσιπά στην απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Masters της Σανγκάης.

Νοκ-άουτ από το Masters της Σανγκάης ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το ταξίδι στην Κίνα για να δηλώσει παρών στο τουρνουά και έκανε προσπάθεια μέχρι και λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα για να συμμετάσχει, όμως, όπως γράφει το SPORT24, το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στη μέση τον ώθησε στο να πάρει την απόφαση να αποσυρθεί.

Όπως έγινε ήδη γνωστό, τη θέση του θα πάρει ο Αλεξάντερ Βούκιτς, ο οποίος θα περάσει άνευ αγώνα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (4/10) τον Νούνο Μπόρζες.