TylerTime: To VIDEO με τη βροχή τριπόντων από τον Ντόρσεϊ

Κανένα τρίποντο δεν ξεφεύγει στον Ντόρσεϊ στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φαίνεται να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική φόρμα στο ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία, “εκτοξεύοντας” τρίποντα ασταμάτητα από τα 6,75 μέτρα!

Ο διεθνής γκαρντ εντυπωσίασε το κοινό με την ικανότητά του στο μακρινό σουτ, πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό τρίποντο.

Τα στατιστικά του Ντόρσεϊ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου σύμφωνα με το SPORT24, είναι τα εξής: 17 πόντοι, 1/1 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 16 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε το VIDEO: