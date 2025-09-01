US Open: CEO άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο από παιδί – Η προκλητική απάντησή του

Σάλος στο διαδίκτυο με το στιγμιότυπο στο US Open όπου ένας άνδρας άρπαξε μέσα από τα χέρια ενός παιδιού υπογεγραμμένο καπέλο. Μετά την κατακραυγή επανήλθε με μια προκλητική ανάρτηση.

Ενώ ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ υπέγραφε αναμνηστικά στους φιλάθλους μετά τη νίκη του σε αγώνα του US Open, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι διευθύνων σύμβουλος μεγάλης εταιρείας, άρπαξε το καπέλο που είχε υπογράψει ο Πολωνός τενίστας από τα χέρια ενός παιδιού.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο άνδρας πήρε το καπέλο από το παιδί και το έβαλε στην τσάντα που κρατούσε η σύντροφός του. Παράλληλα, το παιδί προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή του Μάιχρζακ για να του εξηγήσει τι συνέβη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το βίντεο από τη σκηνή έγινε viral και έτσι ο τενίστας κατάφερε να εντοπίσει το αγόρι και να του δώσει ένα άλλο καπέλο.

Εντωμεταξύ, οι χρήστες των social media άσκησαν σφοδρή κριτική στον άνδρα που άρπαξε το καπέλο του παιδιού ο οποίος, όπως και η εταιρεία του, έγινε γνωστός σε χρόνο ρεκόρ αλλά για τους λάθους λόγους. Βέβαια, ο ίδιος φέρεται να υποβάθμισε το γεγονός και να υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως «η ζωή είναι για όποιον προλάβει πρώτος».

«Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε μια δυσανάλογη διαδικτυακή αναστάτωση. Όλα έχουν να κάνουν, φυσικά, με το διάσημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά, όπως λέω πάντα, η ζωή είναι για όποιον προλάβει πρώτος.

Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να μην το εγκρίνουν, αλλά σας παρακαλώ, ας μη δημιουργούμε ένα παγκόσμιο σκάνδαλο για ένα καπέλο. Είναι απλώς ένα καπέλο. Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το είχατε εσείς.

Όσον αφορά τη διαδικτυακή επίθεση, υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπαινιγμοί θα αναλυθούν για τη δυνατότητα νομικών ενεργειών», ανέφερε σε δήλωσή του στο διαδίκτυο.