Dustin Diamond: Πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο Σκριτς της σειράς "Saved by the Bell"

Απεβίωσε σε ηλικία μόλις 44 ετών από καρκίνο ο ηθοποιός και stand-up κωμικός Dustin Diamond, γνωστός από τον ρόλο του Screech στη δημοφιλή κωμωδία της δεκαετίας του 1990 "Saved by the Bell".

Είχε ολοκληρώσει πρόσφατα τον πρώτο γύρο χημειοθεραπείας αφού είχε διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

"Ο Ντίστιν δεν υπέφερε. Δεν πρόλαβε να βυθιστεί στον πόνο. Για αυτό, είμαστε ευγνώμονες", δήλωσε ο αντζέντης του Roger Paul.

Ο Ντάιμοντ καταγόταν από την Καλιφόρνια και ξεκίνησε την καριέρα του από πολύ μικρή ηλικία, αρχικά στη σειρά Good Morning, Miss Bliss, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στο Saved by the bell («Πριν χτυπήσει το κουδούνι»). Κράτησε τον ρόλο του «Σκριτς» για πολλά χρόνια αλλά, μολονότι συνέβαλε στην επιτυχία της σειράς, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πρωταγωνιστικούς ρόλους στο υπόλοιπο της καριέρας του.

Εκτός, από τη θρυλική σειρά "Saved by the Bell", ο ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε μια σειρά από reality show με την πάροδο των ετών, όπως "Celebrity Fit Club", "Celebrity Boxing 2" και "Celebrity Championship Wrestling". Το 2018 εμφανίστηκε ως χαρακτήρας του "Saved by the Bell" στη σειρά "Zack Morris Is Trash".

Το βιβλίο του "Behind the Bell" του 2009, στο οποίο ο Diamond μοιράστηκε ιστορίες από τα παρασκήνια της σειράς "Saved by the Bell", προκάλεσε διαμάχη.

