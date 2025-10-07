Έπεσε ξύλο μέσα σε αίθουσα σινεμά στου Ρέντη – Βίντεο από τον καβγά

Νεαροί σε σινεμά στου Ρέντη πιάστηκαν στα χέρια με άλλους θεατές έπειτα από παρατηρήσεις που τους έγιναν επειδή έκαναν φασαρία κατά την διάρκεια της προβολής.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (04/10) σε σινεμά στου Ρέντη, όταν μια ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια με άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία μέσα στην αίθουσα, λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε ολοκληρωθεί η ταινία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο λόγος φαίνεται να ήταν ότι οι νεαροί έκαναν φασαρία κατά την διάρκεια της προβολής και ενοχλούσαν τους υπόλοιπους θεατές. Όταν τελείωσε η ταινία ξέσπασε καβγάς με αρκετούς να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σταμάτησε εντός της κινηματογραφικής αίθουσας, καθώς οι νεαροί τους περίμεναν έξω, θέλοντας να συνεχίσουν την φασαρία. Μάλιστα, φέρεται να κρατούσαν δύο τούβλα στα χέρια τους με σκοπό να τους επιτεθούν. Ευτυχώς όμως, δεν δόθηκε συνέχεια.

Δείτε το βίντεο: