“Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης” – Πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Κυριακή

Δεκάδες κινητοποιήσεις οργανώνονται για την Κυριακή (24/08) ανά την Ελλάδα, με κύριο μήνυμα το τέλος της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα στη Γάζα, όπου αναμένεται περαιτέρω κλιμάκωση μετά την έγκριση του σχέδιο καθολικής κατάληψης της πόλης της Γάζας, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται την Κυριακή (24/08) σε όλη τη χώρα, ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Οι συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, στις 8 μ.μ. και στη Θεσσαλονίκη στον Λευκό Πύργο, στις 11 π.μ.

Δεκάδες άλλες περιοχές της Ελλάδας οργανώνουν τις δικές τους κινητοποιήσεις, με τη λίστα να ανανεώνεται διαρκώς:

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 8 μ.μ. στον Φάρο

Στο Αργοστόλι, στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Βόλο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στα Γιάννενα, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο

Στα Γρεβενά, στις 8μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 8 μ.μ. στην πλατεία του Ευδήλου

Στην Ιτέα, στις 8 μ.μ. στον Μόλο

Στην Καλαμάτα, στο λιμάνι στις 8 μ.μ., (μνημείο αφανούς Ναύτη)

Στην Καστοριά, στις 12 μ.μ. στην αντιπεριφέρεια

Στην Κέρκυρα, στις 8 μ.μ., στο Πεντοφάναρο

Στην Κεφαλονιά, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου

Στην Κοζάνη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Λαμία, στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα

Στη Λάρισα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Λέσβο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς

Στη Λιβαδειά, στις 8 μ.μ. στην Κρύα (μπροστά στο Νερόμυλο)

Στη Σάμο, στις 8 μ.μ. στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα

Στους Φούρνους, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Φούρνων

Σε καλέσματα έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής το ΠΑΜΕ, εργατικά συνδικάτα και φορείς που καλούν «όλους τους εργαζόμενους, όλα τα Συνδικάτα, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα σε μαζικό ξεσηκωμό. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπει τέλος στο έγκλημα!».

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

«Το ΠΑΜΕ και εκατοντάδες Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα, συνεχίζουμε μαχητικά τον αγώνα για να σταματήσει η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Είμαστε στο πλευρό όλων όσων σήμερα παρά τις συλλήψεις, τις διώξεις και την άγρια καταστολή, αντιστέκονται μέσα στη καρδιά του κτήνους μέσα στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000 οι οποίοι είναι κυρίως παιδιά. Πλέον αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των παιδιών και των αμάχων που πεθαίνουν από την πείνα. Τώρα η οργή μας, η πρέπει να γίνει δύναμη αγώνα για να εκφραστεί η ανθρωπιά. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν.

Οι τελευταίες εξελίξεις με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» του Ισραήλ, ενώ εξελίσσεται η κατοχή, ο εκτοπισμός και ο αφανισμός του Παλαιστινιακού λαού.

Η σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, οι παγίδες θανάτου στα κέντρα διανομής «φαγητού» υπηρετούν τους σχεδιασμούς, των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την λεγόμενη «Νέα Μέση Ανατολή» για να γίνει η νέα μοιρασιά στη λεία, στο φυσικό και ορυκτό πλούτο, τους εμπορικούς δρόμους και τον έλεγχο της περιοχής, θυσιάζοντας χιλιάδες γυναικόπαιδα, με την απόλυτη κτηνωδία! Είναι προκλητικό, να παρουσιάζονται ως «ανθρωπιστές» τα ιμπεριαλιστικά κράτη όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία κ.α την ώρα που μαζί με τις ΗΠΑ διεξάγουν από κοινού με το Ισραήλ αυτό το πόλεμο προμηθεύοντας εδώ και 2 χρόνια το Ισραήλ με κάθε είδους μέσο και οπλισμό. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι το κράτος δολοφόνος κάνει τη βρώμικη δουλειά για τα συμφέροντα όλων αυτών των δυνάμεων στη περιοχή.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο και των πολεμικών σχεδιασμών. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματα,τον πραγματικό σκοπό αυτού του πολέμου, αυτής της γενοκτονίας, να καταστείλουν κάθε αντίδραση κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης στο όνομα του «αντισημιτισμού». Τους ενοχλεί η μαζική έκφραση αλληλεγγύης προς το Παλαιστινιακό λαό. Τους ενοχλεί το περιεχόμενο των διαδηλώσεων, των ίδιων των διεκδικήσεων που προβάλλονται με κάθε τρόπο από Συνδικάτα και μαζικούς φορείς σε όλη τη χώρα.

Τα κόμματα που στηρίζουν την «στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ» το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ – ΕΕ, που στηρίζουν και ψηφίζουν τους προϋπολογισμούς της πολεμικής προετοιμασίας έχουν «λερωμένα τα χέρια τους» και πρέπει να καταδικαστούν .

Αυτές τις ώρες κανένας δε μπορεί να σιωπήσει, καθένας πρέπει να διαλέξει πλευρά. Για αυτό πρέπει οι εργαζόμενοι να καταδικάσουν τις συνδικαλιστικές δυνάμεις μέσα στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, που υιοθετούν τα «γελοία» επιχειρήματα των κυβερνήσεων και του κράτους δολοφόνου, που 2 χρόνια τώρα έχουν βάλει το «χεράκι» τους για να μην κλιμακωθεί ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την γενοκτονία της Παλαιστίνης.

Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!

Τώρα είναι η ώρα της μεγαλύτερης κινητοποίησης. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλα τα Συνδικάτα, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα σε μαζικό ξεσηκωμό. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπει τέλος στο έγκλημα!

Απαιτούμε: