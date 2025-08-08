Ανατολική Αττική: Η κατεύθυνση της φωτιάς και οι εκκενώσεις οικισμών

Δραματικές στιγμές για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, με τη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα να έχει επεκταθεί λαμβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην περιοχή της Κερατέας.

Ένας ηλικιωμένος έχει εντοπιστεί νεκρός, ενώ αρκετά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, και θα πνέουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας παρ’ ότι θα κοπάσουν ελάχιστα για λίγες ώρες, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πλέον, η φωτιά κατευθύνεται προς τον νότο, προς την Παλαιά Φώκαια, με τις αρχές -μέχρι τις 19:00- να έχουν εκδώσει 9 μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις 14 οικισμών.

Πιο συγκεκριμένα:

Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δροσιά απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μαλιαστέκα και Αγίασμα απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δημολάκι απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο Αν βρίσκεστε στην περιοχή Συντερίνα απομακρυνθείτε προς Λαύριο Αν βρίσκεστε στην περιοχή ΑΤΕ του Δήμου Σαρωνικού απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυούλων προς Παλαιά Φώκαια Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φώκαια απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής οδού Σουνίου προς Σούνιο Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φέριζα και Όλυμπος απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι

Ο χάρτης όπου υπάρχουν πύρινα μέτωπα στην Ανατολική Αττική

Διακοπές κυκλοφορίας στις περιοχές Κερατέας και Σαρωνικού

Επεκτείνονται τα μέτρα της Tροχαίας, με διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής Κερατέας και Σαρωνικού, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

Στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου.

Στη λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της οδού Βρυούλων έως τη λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.

Στη λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς ΑΤΕ, Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα και Αγίασμα.

Για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης πολιτών από τους οικισμούς, οι δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αυξηθεί σε 136 αστυνομικούς με 63 οχήματα.