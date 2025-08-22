Ανησυχία για την ποιότητα νερού στην Πάτμο – Μερική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού

Ο βιολογικός καθαρισμός της Πάτμου, φαίνεται πως δεν είναι πλήρως λειτουργικός, ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρξε και αυτοψία από το Λιμεναρχείο για την λειτουργία του, μετά και από καταγγελίες πολιτών.

Σοβαρό υγειονομικό θέμα έχει προκύψει στο δυτικό τμήμα της Πάτμου, όπου οι βρύσες των σπιτιών τρέχουν… καφέ νερό, αφού ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί μερικώς.

Αποτέλεσμα είναι, τόνοι λυμάτων να καταλήγουν ακατέργαστα στη θάλασσα, δημιουργώντας έντονη δυσοσμία, σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αλλά και δυσφήμηση για την τουριστική εικόνα του νησιού..

Ο Δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, δηλωσε στην ΕΡΤ3 ότι οι εικόνες αυτές είναι αποτέλεσμα του κακού δικτύου ύδρευσης, που υπάρχει σε όλο το νησί, το οποίο είναι παλιό και χρήζει αναβάθμισης.

Όπως είπε, δεν πρόκειται για λύματα του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο δεν συνδέεται με το χρώμα του νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί παραβάσεις και έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία.