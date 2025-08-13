Απόκοσμη εικόνα από τη λίμνη Ζηρού, ανάμεσα στις φλόγες

Σε πύρινο κλοιό και η Πρέβεζα, με τις φλόγες να έχουν περάσει και στην περιοχή της λίμνης Ζηρού.

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο καίει ανεξέλεγκτη από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (12/8), κάνοντας στάχτη ό,τι βρεθεί στον δρόμο της.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί και επεκτάθηκε σύντομα καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν εξαιρετικά ισχνές. Αρκετά σπίτια έχουν γίνει στάχτη, με τους οργισμένους κατοίκους τους να καταγγέλλουν με δάκρυα στα μάτια την αδράνεια των αρχών.

Συναγερμός έχει σημάνει και στις γύρω περιοχές με απανωτά μηνύματα του 112 που καλούν τους πολίτες σε Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό και άλλες περιοχές είτε να εκκενώσουν είτε να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η φωτιά, μάλιστα, έχει περάσει στην λίμνη Ζηρού προκαλώντας καταστροφές σε ένα τοπίο απίστευτου φυσικού κάλλους.

Η παρακάτω εικόνα είναι ενδεικτική των όσων συμβαίνουν…

Η λίμνη Ζηρού: Ένα μνημείο της φύσης

Η λίμνη Ζηρού, ή οποία αναφέρεται και ως λίμνη Ζηρός, βρίσκεται στα ανατολικά του νομού Πρέβεζας και αποτελεί ένα μνημείο της φύσης, που η ομορφιά του είναι εφάμιλλη λιμνών της κεντρικής Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

Πιθανολογείται ότι η Λίμνη Ζηρού ήταν “σκεπαστή”, δηλαδή επρόκειτο για σπήλαιο, του οποίου η οροφή κατέρρευσε προ 10.000 ετών, σχηματίζοντας τη σημερινή λίμνη.

Με μήκος 900 μέτρα και πλάτος 600 η Λίμνη Ζηρού δημιουργεί έναν φυσικό “καθρέφτη” με τα νερά της, “μαγεύοντας” τον επισκέπτη μέσα σε ένα κατάφυτο δάσος από χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, που συνθέτουν ένα καταπληκτικό σκηνικό ευεξίας, χαλάρωσης, δραστηριοτήτων και απόλαυσης του τοπίου. Η Λίμνη Ζηρού αποτελεί ένα ιδιότυπο πάρκο, που δε το δημιούργησε ο άνθρωπος, αλλά η ίδια η φύση.

Το όνομά της φέρεται να έχει σλάβικη προέλευση, αποδεικνύοντας την μεσαιωνική παρουσία διάφορων φυλών στην Ήπειρο και αναδεικνύοντας την ιστορικότητα της ευρύτερης περιοχής. Τα κτίρια της πρώην Παιδόπολης εξάλλου που βρίσκονται βόρεια της Λίμνης αποτελούν ανάμνηση μιας ταραγμένης χρονικής περιόδου του Ελληνισμού, που ήταν ο Εμφύλιος Πόλεμος.

Η Λίμνη αποτελεί αναπόσπαστη “σελίδα” του τοπικού “βιβλίου” της λαϊκής παράδοσης και λαογραφίας, καθώς χρησιμοποιείται ο μύθος δύο αδερφών κι ενός αγγέλου (παραπέμπει στα Σόδομα και τα Γόμορα) για να δικαιολογηθεί η δημιουργία τους, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής.