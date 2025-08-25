Ελλάδα Δολοφονία

Έδεσσα: Συνελήφθη 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου

Περιπολικό (Φωτογραφία αρχείου)
EUROKINISSI Περιπολικό (Φωτογραφία αρχείου)

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Στη σύλληψη 76χρονου ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε 72χρονο, κάτοικο χωριού του δήμου Σκύδρας, στην Πέλλα, προχώρησε η αστυνομία.

To θύμα έφυγε από το σπίτι του, το πρωί του Σαββάτου, 16 Αυγούστου και την επόμενη μέρα δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο σε αστυνομικό τμήμα.

Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σορός του σε προχωρημένη σήψη σε χωματερή από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας. Το απόγευμα συνελήφθη ο 76χρονος.

