Εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στη Γυάρο το Σάββατο

Η εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει ο Φάνης Παρρής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του μνημείου “Ρωγμή” που έστησε το ΚΚΕ το 2019 στο νησί.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση-προσκύνημα στη Γυάρο το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Το ΚΚΕ, αναφέρει ότι «για μια ακόμα φορά τιμάει τους χιλιάδες κρατούμενους και αγωνιστές που βγήκαν με το κεφάλι ψηλά από το κολαστήριο της Γυάρου, απέναντι στα σχέδια εξόντωσης από το αστικό κράτος. Ταυτόχρονα, και με αυτή την επίσκεψη, απαιτεί να υλοποιηθεί η απόφαση για την ανάδειξη της Γυάρου ως Τόπου Ιστορικής Μνήμης και να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις, όπως αναστήλωση κτιρίων, δημιουργία προβλήτας, για να καταστεί το νησί επισκέψιμο, απέναντι και στα σχέδια κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων, που έχουν στόχο να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του νησιού».

«Η Γυάρος λειτούργησε ως τόπος φυλακής και εξορίας από το 1947 μέχρι το 1952, από το 1955 μέχρι το 1961 και από το 1967 μέχρι το 1974. Κοντά 25.000 κομμουνιστές και λαϊκοί αγωνιστές πέρασαν από τον “Τάφο των ζωντανών”, το “θανατονήσι” και “διαβολονήσι”, όπως είναι μερικές από τις προσωνυμίες της Γυάρου.

Στις τρεις περιόδους λειτουργίας της φυλακής στη Γυάρο, τα σκληρά μαρτύρια και βασανιστήρια προκαλούσαν ασφυκτική πίεση με σκοπό οι κρατούμενοι να υπογράψουν δήλωση μετανοίας – αποκήρυξης του ΚΚΕ» σημειωνει.

Η εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει ο Φάνης Παρρής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του μνημείου “Ρωγμή” που έστησε το ΚΚΕ το 2019 στο νησί και το φιλοτέχνησε ο γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στον χώρο και στο κτίριο των φυλακών και περιήγηση-ξενάγηση στους όρμους, με τελικό σταθμό το νεκροταφείο.