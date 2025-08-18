Λάρισα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στον Τύρναβο

Στον Τύρναβο δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, όμως η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις στην δασική έκταση που καίγεται και σε δυσπρόσιτο σημείο.

Μαίνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίτερα το απόγευμα σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο, του δήμου Τυρνάβου στην Λάρισα.

Στην περιοχή δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, όμως η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις στην δασική έκταση που καίγεται και σε δυσπρόσιτο σημείο και λόγω νύχτας, αποφασίστηκε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι επίγειες δυνάμεις

Συνολικά πλέον, επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ της Θεσσαλίας me drone.

Συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να κινητοποιηθούν εκ νέου εναέρια μέσα.