Επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα
Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν, το βράδυ της Τρίτης (7/10), έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη λήξη της πορείας υπέρ του Παλαιστινιακού λαού.
- 07 Οκτωβρίου 2025 20:59
Μεγάλη ένταση επικράτησε, το βράδυ της Τρίτης (7/10), έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, όπου κατέληξε πορεία υπέρ του Παλαιστινιακού λαού για τη συμπλήρωση δύο ετών από τη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που οι διαδηλωτές περνούσαν έξω από την πρεσβεία, άναψαν κάποια βεγγαλικά ενώ φέρεται να έγινε ρίψη μιας μολότοφ, με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών.
Η ατμόσφαιρα από τα δακρυγόνα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας (στην κάθοδο) διεκόπη προσωρινά.
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ απώθησαν το πλήθος προς 3 κατευθύνσεις (Κάθοδος της Λ. Κηφισίας, Πανόρμου και Κατεχάκη), ενώ προέβησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών, ο αριθμός των οποίων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.
Λίγο πριν τις 21:30, πάντως, τα πνεύματα ηρέμησαν.
Νωρίτερα, τόσο στην Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη αντηχούσε το μήνυμα “λευτεριά στην Παλαιστίνη” κατά τις μεγαλειώδεις ειρηνικές πορείες για τη Γάζα.
Οι συμμετέχοντες απαίτησαν το τέλος της γενοκτονίας, τη διακοπή του παράνομου αποκλεισμού και την απομόνωση του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, στις πλατείες και τους δρόμους των δύο πόλεων, οι διαδηλωτές ζήτησαν το τέλος της αιματοχυσίας και την άμεση δράση της διεθνούς κοινότητας, καταδικάζοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.
Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα ενάντια στην ισραηλινή επιθετικότητα και την πολιτική της γενοκτονίας που εφαρμόζεται στη Γάζα, απαιτώντας άμεση παρέμβαση για να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει την περιοχή.
Τα αιτήματα και το μήνυμα των διαδηλωτών
- Άμεσο τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα: Με τη μαζική καταστροφή ζωών και υποδομών, η ισραηλινή πολιτική επιδιώκει την ολική εκδίωξη των Παλαιστινίων, κάτι που οι συγκεντρωμένοι καταδίκασαν με έντονα συνθήματα και πανό.
- Άρση του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας: Η αλληλεγγύη στους πολίτες της Γάζας είναι πιο αναγκαία από ποτέ, με τους διαδηλωτές να απαιτούν το άνοιγμα των συνόρων και την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.
- Διακοπή των σχέσεων με το Ισραήλ: Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές απαιτούν την απομόνωση του Ισραήλ και την αναστολή των διπλωματικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων με το κράτος αυτό, στο πλαίσιο της καταδίκης των εγκλημάτων πολέμου και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.