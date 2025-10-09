Επίθεση με πιρούνι: Κινδυνεύει να χάσει το μάτι της η 37χρονη – Δίωξη για κακούργημα στον σύζυγό της

Με σοβαρό τραύμα στο μάτι νοσηλεύεται στο “Αττικόν” η 37χρονη που δέχθηκε επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της.

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκεται ο 43χρονος Γεωργιανός ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε βάρος της εγκύου συντρόφου του με αιχμηρό αντικείμενο. Ενώ η γυναίκα η οποία φέρεται να δέχθηκε επίθεση με πιρούνι με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απώλειας της όρασης της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικό, ο σύντροφος της βρέθηκε ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Ήδη σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σε βάρος του εκδόθηκε χθες ένταλμα σύλληψης με βάση το οποίο και συνελήφθη, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της 31ης τακτικής ανακρίτριας προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Επίθεση με πιρούνι: Το χρονικό του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο 43χρονος σύζυγο του θύματος, γεωργιανής καταγωγής, επιτέθηκε στην 37χρονη με ένα πιρούνι χτυπώντας τη στο πρόσωπο, καταφέρνοντας χτυπήματα στο δεξί της μάτι καθώς και στα ζυγωματικά.

Η γυναίκα, αιμόφυρτη, έφτασε αργά το ίδιο βράδυ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και πλέον νοσηλεύεται στη Μαιευτική κλινική. Σημειώνεται πως το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Η 37χρονη κατήγγειλε το περιστατικό την Τετάρτη (8/10) και οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό, αν υπήρξε ιστορικό ανάλογων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο πρόκειται για άτομο το οποίο έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για άλλη περίπτωση πριν από μερικά χρόνια.