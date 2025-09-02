Εθνική Ελλάδας: Τι έγινε τις πέντε φορές που αντιμετώπισε την Βοσνία σε EuroBasket

Ευχάριστη είναι η παράδοση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Βοσνία για τα EuroBasket. Τι είχε γίνει στις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σήμερα (2/9 στις 15:00) την Βοσνία για την τέταρτη αγωνιστική του EuroBasket 2025 και θέλει τη νίκη για να κάνει το 4/4 στον τρίτο όμιλο και να διατηρηθεί σε τροχιά πρωτιάς.

Όπως αναφέρει το SPORT24, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες σε τελική φάση EuroBasket με την Εθνική Ομάδα, όχι απλά να έχει την παράδοση με το μέρος της, αλλά να είναι αήττητη.

Συγκεκριμένα, σε πέντε αναμετρήσεις σε EuroBasket η Ελλάδα έχει το απόλυτο, ενώ σε 14 αναμετρήσεις συνολικά, η Εθνική έχει φύγει νικήτρια στις 12.

Παρακάτω τα βρείτε όλους τους αγώνες ανάμεσα σε Ελλάδα και Βοσνία, τόσο σε EuroBasket, όσο και στις υπόλοιπες διοργανώσεις: