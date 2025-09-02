Εθνική Ελλάδας: Τι έγινε τις πέντε φορές που αντιμετώπισε την Βοσνία σε EuroBasket

Εθνική Ελλάδας: Τι έγινε τις πέντε φορές που αντιμετώπισε την Βοσνία σε EuroBasketΔιαβάζεται σε 2'
Ευχάριστη είναι η παράδοση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Βοσνία για τα EuroBasket. Τι είχε γίνει στις προηγούμενες αναμετρήσεις.
- 02 Σεπτεμβρίου 2025 11:19
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σήμερα (2/9 στις 15:00) την Βοσνία για την τέταρτη αγωνιστική του EuroBasket 2025 και θέλει τη νίκη για να κάνει το 4/4 στον τρίτο όμιλο και να διατηρηθεί σε τροχιά πρωτιάς.
Όπως αναφέρει το SPORT24, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες σε τελική φάση EuroBasket με την Εθνική Ομάδα, όχι απλά να έχει την παράδοση με το μέρος της, αλλά να είναι αήττητη.
Συγκεκριμένα, σε πέντε αναμετρήσεις σε EuroBasket η Ελλάδα έχει το απόλυτο, ενώ σε 14 αναμετρήσεις συνολικά, η Εθνική έχει φύγει νικήτρια στις 12.
Παρακάτω τα βρείτε όλους τους αγώνες ανάμεσα σε Ελλάδα και Βοσνία, τόσο σε EuroBasket, όσο και στις υπόλοιπες διοργανώσεις:
- 26/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη): Ελλάδα – Βοσνία 102-84
- 12/11/1995 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Βερολίνο): Ελλάδα – Βοσνία 76-73
- 18/12/1996 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (ΟΑΚΑ): Ελλάδα – Βοσνία 73-51
- 27/06/1997 Ευρωμπάσκετ (Τζιρόνα): Ελλάδα – Βοσνία 78-76
- 02/09/2001 Ευρωμπάσκετ 2001 (Αττάλεια): Ελλάδα – Βοσνία 101-77
- 18/09/2005 Ευρωμπάσκετ 2005 (Βελιγράδι): Ελλάδα – Βοσνία 67-50
- 13/08/2011 Φιλικό (Ρίμινι): Ελλάδα – Βοσνία 87-62
- 31/08/2011 Ευρωμπάσκετ 2011 (Αλίτους): Ελλάδα – Βοσνία 76-67
- 24/08/2013 Φιλικό (Ουλμ): Ελλάδα – Βοσνία 84-90
- 27/08/2013 Τουρνουά Ακρόπολις (ΟΑΚΑ): Ελλάδα – Βοσνία 88-71
- 14/08/2015 Φιλικό (Κωνσταντινούπολη): Ελλάδα – Βοσνία 78-60
- 22/08/2015 Φιλικό (Ξάνθη): Ελλάδα – Βοσνία 83-44
- 24/02/2020 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Τούζλα): Ελλάδα – Βοσνία 70-65
- 20/02/2021 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Ρίγα): Ελλάδα – Βοσνία 69-84