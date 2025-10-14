Φοινικούντα: Παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών ο συνεπιβάτης του φυσικού αυτουργού

Ο 22χρονος παραδόθηκε σήμερα το πρωί αυτοβούλως με τον δικηγόρο του του και καταθέτει. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την περασμένη Κυριακή οι Αρχές είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον φυσικό αυτουργό επίσης 22 ετών και τον συνεργό του.

Στην εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας με θύματα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον επιστάτη φίλο του, οδεύουν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών με ραγδαίες εξελίξεις από το πρωί.

Ενώπιον των Αρχών εμφανίστηκε σήμερα συνοδεία του δικηγόρου του και παραδόθηκε αυτοβούλως, ένας 22χρονος που δεν είναι συγγενής των οικογενειών των θυμάτων, ο οποίος καταθέτει σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο 22χρονος παραδόθηκε σήμερα το πρωί αυτοβούλως με τον δικηγόρο του και καταθέτει. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την περασμένη Κυριακή οι Αρχές είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον νεαρό όπως και τον φυσικό αυτουργό επίσης 22 ετών με διαπιστωμένη τη διαμονή του πρώτου, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Υπήρχε άλλωστε και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που τους έδειχνε μαζί στο λευκό σκούτερ, να προσεγγίζουν την περιοχή του κάμπινγκ. Στη συνέχεια, φαίνεται να αποχώρησαν με διαφορετικά λευκά σκούτερ από την περιοχή και οι δύο, αφού αυτό που βρέθηκε στο σπίτι του 22χρονου που παραδόθηκε είναι αυτό με το οποίο προσέγγισαν το σημείο, όχι αυτό με το οποίο αποχώρησε όμως ο φυσικός αυτουργός.

Οι δύο νεαροί δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή της Μεσσηνίας. Ο νεαρός που παραδόθηκε φέρεται να πήγαινε στο κάμπινγκ όπου είχε γνωρίσει στο παρελθόν τα δύο θύματα και είχε έρθει κοντά μαζί τους, όπως και με άλλους ηλικιωμένους. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι στο παρελθόν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον κακοποίησε σεξουαλικά, κάτι για το οποίο δεν πείθονται οι Αρχές.

Από την έως τώρα άρση απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών, οι Αρχές είχαν διαπιστώσει κάποιες τηλεφωνικές επαφές του νεαρού με συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, εμπλεκόμενο στην έρευνα όλο αυτόν τον καιρό και δικαιούχο στην διαθήκη, κάτι που εκείνος όμως δεν φαίνεται να γνώριζε ότι ήταν και εκείνος κληρονόμος και προσπαθούν να ξεδιαλύνουν αν υπάρχει με κάποιο τρόπο εμπλοκή του, με την έρευνα για τον ηθικό αυτουργό να συνεχίζεται.

Εν ολίγοις, οι Αρχές ήθελαν να ολοκληρώσουν την έρευνα, αφού είχαν «κλειδώσει» στους δύο νεαρούς, ώστε να έχουν νομικά δεμένη την υπόθεση και για τον ηθικό αυτουργό και θεωρούν πως η «αυθόρμητη» παρουσία του νεαρού μόνο τυχαία δεν είναι, σε μία κρίσιμη χρονικά στιγμή της έρευνας, αντιθέτως είναι επιζήμια, ώστε να εμφανιστεί εκείνος ως ηθικός αυτουργός που βρήκε έναν φίλο του και τον έβαλε να σκοτώσει τους δύο άντρες. Η έρευνα βεβαίως θα συνεχιστεί ώστε να καταλήξουν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης οι Αρχές, αφού «βλέπουν» ότι ίσως κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον πιθανόν να είχε εμπλοκή.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του φυσικού αυτουργού που έχει ταυτοποιήθεί επίσης συνεχίζεται, ενώ με την ολοκλήρωση της κατάθεσης, θα τεθούν υπόψη του Ανακριτή όσα υποστηρίζει ο 22χρονος για την έκδοση και εκτέλεση εντάλματος σε βάρος του ώστε να συλληφθεί και επισήμως με όποια κατηγορία η Δικαιοσύνη αποφασίσει ότι θα του αποδώσει.