Φοινικούντα: “Σφίγγα” ο 22χρονος που συνελήφθη ως φυσικός αυτουργός του διπλού φονικού

Δεν μιλάει ο 22χρονος που συνελήφθη ως δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα. Αναζητούν πιθανή εμπλοκή τρίτου ατόμου οι Αρχές.

Ιδιαίτερα σκληρός και μη συνεργάσιμος με την όλη διαδικασία εμφανίζεται ο νεαρός που συνελήφθη ως εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, με θύματα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον επιστάτη φίλο του.

Ο συλληφθείς δεν παραδέχεται τίποτα, ούτε έχει ομολογήσει, ενώ δεν μιλάει καθόλου για το έγκλημα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εντόπισαν τον επίσης 22χρονο ημεδαπό στην ίδια περιοχή που έμενε και ο φίλος του, στην Καλλιθέα και μόλις πήγε να βγει από το σπίτι του, έκαναν επέμβαση, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ οδηγείται στο Ανθρωποκτονιών για να ανακριθεί και εκείνος για την υπόθεση.

Την ίδια στιγμή, από τη Μεσσηνία φέρνουν οι Αρχές και τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα, προκειμένου να κάνει τυπικά την αναγνώριση των συλληφθέντων.

Κάμπινγκ στην Φοινικούντα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ/EUROKINISSI

Η σύλληψη του 22χρονου συνεργού

Νωρίτερα το πρωί, ενώπιον των Αρχών εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του και παραδόθηκε αυτοβούλως, ο επίσης 22χρονος συνεργός του, που δεν είναι συγγενής των οικογενειών των θυμάτων, ο οποίος κατέθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την περασμένη Κυριακή οι Αρχές είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον νεαρό όπως και τον φυσικό αυτουργό, με διαπιστωμένη τη διαμονή τους, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Υπήρχε άλλωστε και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που τους έδειχνε μαζί στο λευκό σκούτερ, να προσεγγίζουν την περιοχή του κάμπινγκ. Στη συνέχεια, φαίνεται να αποχώρησαν με διαφορετικά λευκά σκούτερ από την περιοχή και οι δύο, αφού αυτό που βρέθηκε στο σπίτι του 22χρονου που παραδόθηκε είναι αυτό με το οποίο προσέγγισαν το σημείο, όχι αυτό με το οποίο αποχώρησε όμως ο φυσικός αυτουργός.

Οι δύο νεαροί δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή της Μεσσηνίας. Ο νεαρός που παραδόθηκε φέρεται να πήγαινε στο κάμπινγκ όπου είχε γνωρίσει στο παρελθόν τα δύο θύματα και είχε έρθει κοντά μαζί τους, όπως και με άλλους ηλικιωμένους. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι στο παρελθόν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον κακοποίησε σεξουαλικά, κάτι για το οποίο δεν πείθονται οι Αρχές. Ο δικηγόρος του 22χρονου δήλωσε, πως στο κάμπινγκ βρέθηκαν οι δύο νεαροί όχι με σκοπό την δολοφονία, αλλά με σκοπό τον εκβιασμό για να αποσπάσουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη, που κατέληξε όμως με αυτόν τον τρόπο.

Οι τηλεφωνικές επαφές

Από την έως τώρα άρση απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών, οι Αρχές είχαν διαπιστώσει κάποιες τηλεφωνικές επαφές του νεαρού με συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, εμπλεκόμενο στην έρευνα όλο αυτόν τον καιρό και δικαιούχο στην διαθήκη, κάτι που εκείνος όμως δεν φαίνεται να γνώριζε ότι ήταν και εκείνος κληρονόμος και προσπαθούν να ξεδιαλύνουν αν υπάρχει με κάποιο τρόπο εμπλοκή του, με την έρευνα για τον ηθικό αυτουργό να συνεχίζεται.

Αναζητούν πιθανή εμπλοκή τρίτου ατόμου

Εν ολίγοις, οι Αρχές ήθελαν να ολοκληρώσουν την έρευνα, αφού είχαν «κλειδώσει» στους δύο νεαρούς, ώστε να έχουν νομικά δεμένη την υπόθεση και για τον ηθικό αυτουργό και θεωρούν πως η «αυθόρμητη» παρουσία του νεαρού μόνο τυχαία δεν είναι, σε μία κρίσιμη χρονικά στιγμή της έρευνας, αντιθέτως είναι επιζήμια, ώστε να εμφανιστεί εκείνος ως ηθικός αυτουργός που βρήκε έναν φίλο του και τον έβαλε να εκβιάσει ή να σκοτώσει τους δύο άντρες.

Η έρευνα βεβαίως θα συνεχιστεί ώστε να καταλήξουν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης οι Αρχές, αφού «βλέπουν» ότι ίσως κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον πιθανόν να είχε εμπλοκή.

Ο 22χρονος μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε πως ήταν εκείνος που πραγματοποίησε τις δύο προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με χρήση αεροβόλου όπλου.

Με την ολοκλήρωση της καταθέσεων, θα τεθούν υπόψη του Ανακριτή όσα υποστηρίζουν οι δύο νεαροί, για την έκδοση και εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος τους.