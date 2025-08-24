Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις της αδελφής του θύματος

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία στον Βόλο.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία στον Βόλο που διέπραξε ο 40χρονος, ο οποίος δολοφόνησε εν ψυχρώ την 36χρονη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Το πρωί της Κυριακής (24/8), ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη το πρωί στον ανακριτή.

Στον δράστη ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Την ίδια στιγμή συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις της αδελφή της 36χρονης για το μαρτύριο που ζούσε δίπλα στον 40χρονο δράστη. «Η αδελφή μου τον ερωτεύτηκε από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός» ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”», μιλώντας στον ALPHA.

Η αδερφή της 36χρονης προσθέτει επίσης: «Είναι πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε στις Αρχές και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους».

Παράλληλα, η ενήλικη κόρη του ζευγαριού, μιλώντας σε τοπικά μέσα, εξέφρασε την οργή της για την πράξη του πατέρα της. «Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου», δήλωσε, προσθέτοντας πως θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».

Γείτονες περιγράφουν το περιβάλλον της οικογένειας ως προβληματικό, με συχνές εντάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν είχε γίνει ποτέ επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ούτε είχε υπάρξει κάποια παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών.