Καλάβρυτα: Αναζητείται το άγαλμα που θα πουλούσε ο ηγούμενος έναντι 10 εκατ. ευρώ

Έρευνες αναμένεται να ξεκινήσει η ΕΛΑΣ για να εντοπιστεί η τοποθεσία του αγάλματος που, σύμφωνα με τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, βρίσκεται θαμμένο σε χωράφι και θα πουλούσε έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Ένα μπρούτζινο άγαλμα της Θεάς Αρτέμιδος επρόκειτο να πουλήσει – σύμφωνα με όσα ο ίδιος είχε πει στους αστυνομικούς – έναντι 10 εκατ. ευρώ, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου με υποτιθέμενους αγοραστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το άγαλμα είχε θαφτεί σε ένα χωράφι, και ο εισαγγελέας θα εκδώσει εντολή για να ξεκινήσουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής τοποθεσία του.

Από το πρωί, υπάρχει έντονη κινητικότητα στη μονή όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με δύο ιερείς της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλίας να βρίσκονται εκεί. Η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά, εν αναμονή της εισαγγελικής εντολής και των ερευνών για να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι του αγάλματος.

Ο ηγούμενος φέρεται να ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι υποδύονταν τους υποψήφιους αγοραστές, ότι στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού υπάρχει μπρούτζινο άγαλμα ύψους περίπου 2 μέτρων, το οποίο είχε εκτιμήσει σε 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο συλληφθείς ιερωμένος φέρεται να δήλωσε ότι τα κειμήλια που βρέθηκαν στην κατοχή του και προορίζονταν για πώληση ανήκουν σε προσωπική του συλλογή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είχε συγκεντρώσει βυζαντινές εικόνες από εκκλησάκια και εξωκλήσια της περιοχής «για να τα συντηρήσει».

Αύριο, Πέμπτη, ο ηγούμενος και πέντε ακόμη άτομα θα παρουσιαστούν ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής για να απολογηθούν. Ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, τους άσκησε ποινική δίωξη για σύσταση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, παράλειψη δήλωσης μνημείου, καθώς και για κατοχή και εμπορία αρχαιοτήτων.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης – Ο σεσημασμένος “Τζάκσον”

Από μια ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία, στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης με την ομάδα που ξεπουλούσε θρησκευτικά κειμήλια, και αρχαία αντικείμενα μεγάλης αξίας. Στον πυρήνα του κυκλώματος βρίσκεται ένας σεσημασμένος αρχαιοκάπηλος, με το παρατσούκλι «Τζάκσον», ο Ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, και άλλα τρία πρόσωπα.

Το τηλεφώνημα έγινε στο τμήμα Πολιτιστικής κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, στα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Ο άγνωστος ενημέρωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα που δραστηριοποιούνταν στην αναζήτηση, εύρεση και πώληση αρχαιοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό έχουν στην κατοχή τους αρχαιότητες και θρησκευτικές εικόνες, τις οποίες ενδιαφέρονταν να πουλήσουν.

Η πληροφορία που έδωσε ο άγνωστος αποδείχθηκε ιδιαιτέρως πολύτιμη. Οι αρχές εντόπισαν έναν παλιό γνώριμο με το όνομα Τζάκσον, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για αρχαιοκαπηλία.

Ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα. Ο άγνωστος ανέφερε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους ονομάζεται Θανάσης και διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω.

Δυο μυστικοί αστυνομικοί προσέγγισαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές τα μέλη της ομάδας. Ηγετικό ρόλο είχε ο εκτιμητής με διασυνδέσεις σε Γερμανία και Κύπρο αλλά και ο ενεχυροδανειστής. Αυτός φέρεται να λειτουργούσε και ως μεσάζων και να γνώριζε ότι ο 63χρονος Ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου είχε στην κατοχή του εικόνες που επιθυμούσε να πουλήσει.

Το χρονικό των συλλήψεων

Στις συναντήσεις που είχαν οι αστυνομικοί με τα μέλη της ομάδας συμφώνησαν να αγοράσουν αρχαία νομίσματα αξίας 210.000 ευρώ που είχε στην κατοχή του ο κτηνοτρόφος, πέντε εικόνες 20.000 έκαστη και ένα ιερό Ευαγγέλιο προς 50.000. Στα τέλη Αυγούστου ακολούθησε και συνάντηση, μέσα στη μονή, με τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο να δείχνουν βυζαντινές εικόνες, δύο Ιερά Ευαγγέλια και δύο θρησκευτικά βιβλία της Ιεράς Μονής, τα οποία ήθελαν να πουλήσουν.

Τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται ότι πολύ προσεκτικά στις συναντήσεις τους. Προτιμούσαν ερημικούς δρόμους, μοναχικά εστιατόρια και καφέ αλλά και το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου.

Στις 6 Σεπτεμβρίου το τελικό ραντεβού κλείνεται στην Τρίπολη. Ο ηγούμενος δηλώνει αδυναμία να βρεθεί στην Τρίπολη και ζητάει από τον μυστικό αστυνομικό που είχε τον ρόλο του μεσολαβητή να πάει εκείνος στην Ιερά Μονή Μεγάλου.

Έτσι και έγινε. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους κατηγορούμενους σε διαφορετικά σημεία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε διαφορετικά σημεία.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στην εισαγγελία Κορίνθου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Aσκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μεταξύ άλλων 14 θρησκευτικές εικόνες, δυο Ιερά Ευαγγελία του 1761 και του 1737 ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, νομίσματα, αρχιερατικά εγκόλπια τα οποία διαφαίνεται ότι δεν ανήκουν στην περιουσία της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων τα οποία παραδόθηκαν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Νομισματικό Μουσείο.

Όπως δήλωσε ο νομικός σύμβουλος της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Γιώργος Μπέσκος: «Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε … είναι ότι δεν εμπλέκονται τα κειμήλια της Μονής τα οποία φυλάσσονται στο Μουσείο. Θα κάνουμε την απογραφή για να το σιγουρέψουμε».