Μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση για τη Γάζα – Βίντεο

Πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους κατά της γενοκτονία στη Γάζα και της συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ.

Aπεργιακές κινητοποιήσεις κατά της συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ και συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Εργαζόμενοι από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α. ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα σωματείων και συλλογικοτήτων, συμμετέχοντας είτε με απεργία είτε με στάση εργασίας.

Στην Αθήνα, το σύνθημα “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” αντήχησε στην καρδιά της πρωτεύουσας καθώς πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος, δίνοντας δυναμικό παρών στην κινητοποίηση που συνδιοργανώθηκε από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας και τη Συμμαχία «Σταματήστε τον Πόλεμο». Το παρών έδωσαν και μαθητές και φοιτητικοί σύλλογοι, ενισχύοντας τη μαζικότητα και το μήνυμα αλληλεγγύης.

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Παροικία επισημαίνει ότι «η πρώτη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, με μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και ανταλλαγή αιχμαλώτων, είναι αποτέλεσμα της Αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού και της πίεσης που ασκεί το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης που ξεσηκώνεται στο πλευρό της. Η συνέχιση και κλιμάκωση αυτού του κινήματος είναι η μόνη εγγύηση που μπορεί να εξασφαλίσει τα δίκαια των Παλαιστίνιων ενάντια στα σχέδια Τραμπ – Νετανιάχου. Δεν θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν τα εγκλήματά τους. Απαιτούμε την άμεση διακοπή της στήριξης που δίνει ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ στρατιωτικά, διπλωματικά και οικονομικά. Και συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη, για μια Παλαιστίνη λεύτερη από τον Ιορδάνη ως τη Μεσόγειο».

Τη στήριξή τους στην κινητοποίηση ανακοίνωσαν οι εξής φορείς: Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ΟΛΜΕ,ΠΟΕ-ΟΤΑ, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ΠΣΥΠΕΡΤ, Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο, Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου, Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Δρομοκαΐτειο, Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αιγινήτειο, Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αττικόν, Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αγία Όλγα, Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, Σύλλογος ειδικευόμενων Ιατρών Δαφνίου, Ε’ΕΛΜΕ Αθήνας, ΕΛΜΕ Σιβιτανίδειου, ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν.Σμύρνης-Μοσχάτου, ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής, ΕΛΜΕ Α’ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι), ΕΛΜΕ Ε’ Αν. Αττικής, ΕΛΜΕ Χανίων, Σωματείο εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ, Σύλλογος υπαλλήλων ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ),ΣΕΡΕΤΕ (σωματείο Εργαζόμενων στην Έρευνα), Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ), Σύλλογος υπαλλήλων Δήμου Αγίας Παρασκευής, Σωματείο εργαζόμενων «Εργατική Αντεπίθεση», ΣΕΦΚ,ΣΕΠΕ «Αθηνά» ,ΣΕΠΕ «Κ. Σωτηρίου», ΣΕΠΕ Βούλας, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης και Γλυφάδας, ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης», ΣΕΠΕ «ο Θουκυδίδης», ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου», ΣΕΠΕ Χανίων, Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής, Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Παν/μίου Αθηνών, Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού Αθήνας.

