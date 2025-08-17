Νέες συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών

Σε νέες συλλήψεις και επιβολή τσουχτερών προστίμων σε διάφορες περιοχές της χώρας προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής.

Συνεχίζονται από την Πυροσβεστική οι συλλήψεις και η επιβολή προστίμων για εμπρησμούς από αμέλεια και όχι μόνο, σε διάφορες περιοχές.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες, 16 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, ένας ημεδαπός, ο οποίος έθεσε φωτιά σε υπαίθριο χώρο δίπλα από πευκόφυτο αλσύλλιο, σε περιοχή του δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Επίσης χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, ένας ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

Σήμερα, 17 Αυγούστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στην Λάρισα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.640 ευρώ.

Επίσης σήμερα, διοικητικό πρόστιμο 2.187 ευρώ, επιβλήθηκε στην ίδια περιοχή, σε ημεδαπό, για καύση σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου. Υπενθυμίζεται πως η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται και οι προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας παραμένουν κανονικά σε ισχύ.