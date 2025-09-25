Πάρις Ρούπος στο NEWS 24/7: Προέτρεπαν κόσμο να στέλνει στην Pizza Fan για να με απολύσουν

Ο Πάρις Ρούπος μιλά στο NEWS 24/7 για την απόφαση της Pizza Fan να διακόψει τη συνεργασία τους επειδή κάποιοι “θίχτηκαν” από ορισμένα αστεία του.

Δύο βίντεο στο YouTube, με το ένα να μετρά λιγότερες από 24 ώρες ύπαρξης, ορισμένα μηνύματα και κάποια τηλεφωνήματα ήταν παραπάνω από αρκετά για την Pizza Fan ώστε να διακόψει μία συνεργασία ετών – και όχι κάποιου διαστήματος όπως θέλει να λέει – λογοκρίνοντας τον Πάρι Ρούπο και μάλιστα για περιεχόμενο που ουδεμία σχέση έχει με τα δικά της project.

Υπενθυμίζεται πως, η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα πως απολύει τον κωμικό, με τον οποίο συνεργαζόταν για την “προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”. Ο λόγος; Ορισμένα αστεία του Πάρι Ρούπου σε stand up comedy παράσταση η οποία δεν σχετίζεται με την Pizza Fan, αλλά αποτελεί προσωπική δουλειά του κωμικού – κάτι που άλλωστε αποσαφήνισε και η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Τα αστεία αυτά φαίνεται πως έθιξαν κάποιους ακροδεξιούς οι οποίοι έσπευσαν να τοποθετηθούν αναρτώντας βίντεο στο YouTube. Ανάμεσά τους και ο πρώην βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Οι YouTubers του πρώτου βίντεο, “προέτρεπαν κόσμο να στέλνει στην εταιρεία για να με απολύσουν. Εκεί έγινε το πρώτο μικρό κύμα, το οποίο όμως ήταν αμελητέο”, εξηγεί στο NEWS 24/7 o Πάρις Ρούπος.

Ωστόσο, “η έντονη πίεση ασκήθηκε μετά το βίντεο του Μπογδάνου, οπότε από χθες το απόγευμα μέχρι το βράδυ – από ό,τι ξέρω – η εταιρεία δέχθηκε πολλά τηλέφωνα και μηνύματα”, προσθέτει ο κωμικός.

Με μία αναζήτηση στα social media και στο προφίλ της Pizza Fan μπορείς να βρεις πλήθος αναρτήσεων και σχολίων ακροδεξιών “αυτόκλητων υπερασπιστών του έθνους” οι οποίοι καλούν σε μποϊκοτάζ της Pizza Fan μέχρι η εταιρεία να απολύσει τον Ρούπο. Επίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιτέθηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον Πάρι στα σχόλια αναρτήσεων.

Και έτσι φτάνουμε στη σημερινή ανακοίνωση της Pizza Fan με την οποία γνωστοποιήθηκε η απόλυση του κωμικού. Eν ολίγοις: Επέτρεψαν στον διαδικτυακό όχλο να επικρατήσει της ελευθερίας της έκφρασης.

“Ήξερα για την απόλυση από χθες το βράδυ αλλά δεν ήξερα ότι θα γίνει ανακοίνωση, πόσο μάλλον η συγκεκριμένη ανακοίνωση η οποία είναι αρκετά προβληματική”, σημειώνει στο ΝΕWS 24/7 ο κωμικός.

“Αφού μιλάμε για κάτι προσωπικό που δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη εργασία πώς δικαιολογείται; Για προσωπικές απόψεις, πολιτικά φρονήματα, οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη εργασία“, εξηγεί ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν είχε κάποια επαφή με την εταιρεία πέραν της ανακοίνωσης, ο Πάρις Ρούπος είπε πως “δεν είχα καμία προσωπική επαφή με την εταιρεία πέρα από την ανακοίνωση. Δεν υπήρξε κάποια ευκαιρία για κουβέντα, συζήτηση, διαπραγμάτευση. Ήταν προφανής ο λόγος αλλά δεν υπήρξε κάποια συζήτηση”.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση, η εταιρεία ήθελε τόσο έντονα να διαχωρίσει τη θέση της από τον Ρούπο που τα πέντε χρόνια της συνεργασίας τους μετατράπηκαν σε “ένα διάστημα”. “Δεν ήθελαν να φαίνεται ότι είμαι εκεί καιρό και έγραψαν «για ένα διάστημα», που σημαίνει ότι μπορεί να είμαι εκεί πέντε μήνες”, λέει ο stand up comedian ο οποίος αναμένεται να κινηθεί νομικά εναντίον των δημιουργών των παραπάνω βίντεο.