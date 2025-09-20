Πάτρα: Απολογούνται οι 3 ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονου

Ενέδρα φαίνεται πως είχαν στήσει οι τρεις ανήλικοι δράστες σε βάρος του 15χρονου μαθητή, που μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του μεταφέρθηκε με βαριές κακώσεις στο νοσοκομείο. Τι συνέβη.

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση τριών ανηλίκων σε βάρος 15χρονου μαθητή στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί αιμόφυρτος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο.

Σύμφωνα με το tempo24news, ο ένας από τους τρεις δράστες φοιτούσε στο ίδιο γυμνάσιο με τον 15χρονο, -ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό του περιβάλλον, είχε πέσει θύμα bulling και στο παρελθόν – ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι δράστες δεν είναι γνωστό αν γνωρίζονταν με τον 15χρονο.

Πάντως, οι 3 ανήλικοι έστησαν καρτέρι στον άτυχο μαθητή και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο, τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Το θύμα υπέστη σοκ, ήταν ανήμπορο να αντιδράσει και υπέστη βαριές κακώσεις, σύμφωνα με όσα υποστήριξε το περιβάλλον του στις διωκτικές αρχές.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών παρενέβησαν άμεσα στο συμβάν, ταυτοποίησαν τους δράστες και τους συνέλαβαν.

Ο 15χρονος μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο. Όμως επειδή τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι τρεις ανήλικοι κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν σήμερα, Σάββατο (20/9), στον Εισαγγελέα καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια προχώρησε στη σύλληψη ενός γονέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναζητούνται και οι γονείς των άλλων δύο ανήλικων που επέδειξαν την παραβατική συμπεριφορά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, κατά τις οποίες υπέστη κάταγμα στην γνάθο και στο ρινικό οστό.

Ο ανήλικος τραυματίας διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο της Αττικής, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση των τραυμάτων του.