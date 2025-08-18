Πάτρα: Νέα σύλληψη για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου

Ένας 21χρονος, φίλος του 25χρονου που απολογείται, συνελήφθη για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο της Αχαΐας.

Σε νέα σύλληψη για εμπρησμό στην περιοχή Γηροκομείο της Αχαΐας προχώρησαν οι Αρχές, μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος σε βάρος ενός 21χρονου, φίλου του 25χρονου, που απολογείται σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας.

Ο 21χρονος Έλληνας με υπηκοότητα Γερμανίας φέρεται να βρισκόταν στο σημείο με μία μοτοσικλέτα. Ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του είχε προβεί σε μηνύσεις για τη δημοσίευση κάποιων φωτογραφιών του ίδιου και του φίλου του και σήμερα εμφανίστηκε ενώπιον της Ανακρίτριας που επέμεινε ότι ο φίλος του είναι αθώος.

Η Ανακρίτρια τον κράτησε για κατάθεση όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με όσα είχε αναφέρει ο φίλος του και κατόπιν αυτών εξέδωσε ένταλμα σε βάρος του και συνελήφθη και αυτός για εμπρησμό από πρόθεση.

Η επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία για την σύλληψή του αναφέρει:

«Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας».