Πάτρα: Στη φυλακή ο οδηγός που σκότωσε την 86χρονη

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος οδηγός που σκότωσε την 86χρονη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία έγινε ασπίδα για το 8χρονο εγγόνι της.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πατρών, κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη γυναίκα η οποία έσωσε ένα 8χρονο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος είχε λάβει χθες προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σήμερα εμφανίστηκε με συνήγορο από την Αθήνα, ενώ το δικαστήριο είχε ορίσει αυτεπάγγελτα δικηγόρο από την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα με την απολογία του 46χρονου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της άτυχης γυναίκας στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα. Οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές, ωστόσο, μαρτυρίες φέρονται να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Υπενθυμίζεται πως η 86χρονη μαζί με το 8χρονο κορίτσι είχαν πάει στο νότιο πάρκο της πόλης για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.

Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.