Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και ανέσυρε γυναίκα από την θάλασσα, στο σημείο όπου βρίσκεται Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η γυναίκα ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ η σορός πρόκειται να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή.