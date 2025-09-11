Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα: 16χρονος γρονθοκόπησε 14χρονο σε γυμνάσιο

Επεισόδιο ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε σε γυμνάσιο της Πάτρας, όταν 16χρονος μαθητής γρονθοκόπησε 14χρονο, προκαλώντας του ελαφριές σωματικές βλάβες.

Το πρώτο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε σήμερα (11/9) στην Πάτρα, όπου ένας 16χρονος μαθητή να γρονθοκόπησε έναν 14χρονο σε γυμνάσιο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo24.news, ο 14χρονος υπέστη ελαφριές σωματικές βλάβες.

Στη συνέχεια, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 16χρονου για πρόκληση σωματικής βλάβης και η Ασφάλεια Πατρών ανέλαβε την έρευνα της υπόθεσης.