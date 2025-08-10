Πρέβεζα: Αναζωπύρωση της φωτιάς στη Βρυσούλα – Ήχησε το 112

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πρέβεζα, καθώς το απόγευμα της Κυριακής σημειώθηκε αναζωπύρωση με κατεύθυνση την Κάτω Ρευματιά. Ήχησε το 112.

Αντιμέτωπες με μεγάλη αναζωπύρωση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που περικύκλωσε μάλιστα το χωριό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά κατευθύνεται τώρα προς την Κάτω Ρευματιά, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής για εκκένωση.

Στις 18.05 ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς της Ρευματιά.

Για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης έχει ήδη ζητηθεί ελικόπτερο.

Η χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση και των τελευταίων μικρών διάσπαρτων εστιών.